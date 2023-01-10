https://ria.ru/20230110/oproverzhenie-1843876606.html

Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США

Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США - РИА Новости, 10.01.2023

Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:07

2023-01-10T13:07

2023-01-10T13:16

турция

сша

политика

дмитрий медведев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с представителями США с целью активизации переговорного процесса по Украине, отметив что фейков в Telegram-каналах стало больше, чем правды."Нет, не могу (подтвердить). Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, сша, политика, дмитрий медведев, россия, дмитрий песков