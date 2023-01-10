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Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США - РИА Новости, 10.01.2023
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Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США
Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США - РИА Новости, 10.01.2023
Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:07
2023-01-10T13:16
турция
сша
политика
дмитрий медведев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с представителями США с целью активизации переговорного процесса по Украине, отметив что фейков в Telegram-каналах стало больше, чем правды."Нет, не могу (подтвердить). Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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турция, сша, политика, дмитрий медведев, россия, дмитрий песков
Турция, США, Политика, Дмитрий Медведев, Россия, Дмитрий Песков
13:07 10.01.2023 (обновлено: 13:16 10.01.2023)
 
Песков опроверг заявления о переговорах Медведева с представителем США

Песков назвал фейком заявления о планирующихся переговорах Медведева с представителем США

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пресс-конференции президента РФ Владимира Путина . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможном визите зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Турцию на переговоры с представителями США с целью активизации переговорного процесса по Украине, отметив что фейков в Telegram-каналах стало больше, чем правды.
"Нет, не могу (подтвердить). Могу только повторить свой вчерашний призыв. К сожалению, количество фейков в какие-то времена в Telegram-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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ТурцияСШАПолитикаДмитрий МедведевРоссияДмитрий Песков
 
 
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