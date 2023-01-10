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Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю - РИА Новости, 10.01.2023
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Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю
Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю - РИА Новости, 10.01.2023
Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю
Власти Омана изучат возможность введения в стране трех выходных в неделю вместо двух, сообщил саудовский новостной портал "Аль-Хабр аль-аджиль". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:58
2023-01-10T13:58
в мире
оман
персидский залив
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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Власти Омана изучат возможность введения в стране трех выходных в неделю вместо двух, сообщил саудовский новостной портал "Аль-Хабр аль-аджиль". "Мы изучаем возможность увеличения еженедельных выходных до трех дней вместо двух после успешного применения этой системы в других странах", - процитировал портал источник из правительства Омана. Однако это предложение в основном касается государственного сектора, так как на предприятиях частного сектора Омана, как и других стран Персидского залива, сотрудникам обычно предоставляется только один выходной день в неделю - в пятницу.
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в мире, оман, персидский залив
В мире, Оман, Персидский залив
13:58 10.01.2023
 
Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю

Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю для сотрудников госсектора

© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'AntonioПляж в Омане
Пляж в Омане - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'Antonio
Пляж в Омане. Архивное фото
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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Власти Омана изучат возможность введения в стране трех выходных в неделю вместо двух, сообщил саудовский новостной портал "Аль-Хабр аль-аджиль".
"Мы изучаем возможность увеличения еженедельных выходных до трех дней вместо двух после успешного применения этой системы в других странах", - процитировал портал источник из правительства Омана.
Однако это предложение в основном касается государственного сектора, так как на предприятиях частного сектора Омана, как и других стран Персидского залива, сотрудникам обычно предоставляется только один выходной день в неделю - в пятницу.
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