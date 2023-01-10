https://ria.ru/20230110/oman-1843890078.html

Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю

Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю - РИА Новости, 10.01.2023

Оман изучает возможность сделать три выходных дня в неделю

Власти Омана изучат возможность введения в стране трех выходных в неделю вместо двух, сообщил саудовский новостной портал "Аль-Хабр аль-аджиль". РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:58

2023-01-10T13:58

2023-01-10T13:58

в мире

оман

персидский залив

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ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Власти Омана изучат возможность введения в стране трех выходных в неделю вместо двух, сообщил саудовский новостной портал "Аль-Хабр аль-аджиль". "Мы изучаем возможность увеличения еженедельных выходных до трех дней вместо двух после успешного применения этой системы в других странах", - процитировал портал источник из правительства Омана. Однако это предложение в основном касается государственного сектора, так как на предприятиях частного сектора Омана, как и других стран Персидского залива, сотрудникам обычно предоставляется только один выходной день в неделю - в пятницу.

https://ria.ru/20221202/oman-1835595231.html

оман

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оман, персидский залив