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Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ
Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2023
Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ
Армянская сторона в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:54
2023-01-10T13:54
2023-01-10T13:54
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Главе правительства задали вопрос о возможности выхода страны из ОДКБ. "Что касается ОДКБ... Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе - ред.), что ОДКБ намерена выйти из Армении?... Мы руководствуемся государственными интересами Армении и будет и впредь руководствоваться государственными интересами при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу", - сказал Пашинян. Во вторник Пашинян заявил, что минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, по крайней мере, в 2023 году. Пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович подтвердил, что штаб получил эту информацию, и сообщил, что прорабатывается возможность учений на территории других государств. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.
https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, россия, одкб, в мире
Никол Пашинян, Армения, Россия, ОДКБ, В мире
Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ
Пашинян: Армения в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Главе правительства задали вопрос о возможности выхода страны из ОДКБ.
"Что касается ОДКБ... Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе - ред.), что ОДКБ намерена выйти из Армении?... Мы руководствуемся государственными интересами Армении и будет и впредь руководствоваться государственными интересами при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу", - сказал Пашинян.
Во вторник Пашинян заявил, что минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, по крайней мере, в 2023 году. Пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович подтвердил, что штаб получил эту информацию, и сообщил, что прорабатывается возможность учений на территории других государств.
Ранее в Минобороны РФ
сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.