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Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ

Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2023

Пашинян прокомментировал возможность выхода Армении из ОДКБ

Армянская сторона в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:54

2023-01-10T13:54

2023-01-10T13:54

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона в отношениях с ОДКБ будет руководствоваться государственными интересами, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Главе правительства задали вопрос о возможности выхода страны из ОДКБ. "Что касается ОДКБ... Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация (в регионе - ред.), что ОДКБ намерена выйти из Армении?... Мы руководствуемся государственными интересами Армении и будет и впредь руководствоваться государственными интересами при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу", - сказал Пашинян. Во вторник Пашинян заявил, что минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, по крайней мере, в 2023 году. Пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович подтвердил, что штаб получил эту информацию, и сообщил, что прорабатывается возможность учений на территории других государств. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

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Кирилл Волков

никол пашинян, армения, россия, одкб, в мире