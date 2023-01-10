https://ria.ru/20230110/odkb-1843837428.html

Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным

Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным - РИА Новости, 10.01.2023

Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным

Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:24

2023-01-10T11:24

2023-01-10T11:34

армения

одкб

никол пашинян

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении."Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20230110/odkb-1843822386.html

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Владимир Лаврентьев

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