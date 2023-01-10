https://ria.ru/20230110/odkb-1843837428.html
Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным
Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным - РИА Новости, 10.01.2023
Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным
Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:24
2023-01-10T11:24
2023-01-10T11:34
армения
одкб
никол пашинян
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении."Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20230110/odkb-1843822386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, одкб, никол пашинян, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны армении
Армения, ОДКБ, Никол Пашинян, Россия, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минобороны Армении
11:24 10.01.2023 (обновлено: 11:34 10.01.2023)
Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным
Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что считает нецелесообразным проведение в стране учений
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.
"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - сказал Пашинян.