https://ria.ru/20230110/ochistnye-1843940866.html
Модернизация Люберецких очистных сооружений
Модернизация Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 10.01.2023
Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
2023-01-10T16:25
2023-01-10T16:25
2023-01-10T16:25
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
2023-01-10T16:25
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PT1M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, канализация, люберцы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Канализация, Люберцы
Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
2023-01-10T16:25
true
PT1M23S
Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.