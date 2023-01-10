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Модернизация Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 10.01.2023
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Модернизация Люберецких очистных сооружений
Модернизация Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 10.01.2023
Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
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Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
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городское хозяйство москвы, москва, канализация, люберцы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Канализация, Люберцы
Модернизация Люберецких очистных сооружений
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
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16:25 10.01.2023
 

Модернизация Люберецких очистных сооружений

Читать ria.ru в
Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.
 
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