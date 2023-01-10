Модернизация Люберецких очистных сооружений

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Подходит к концу модернизация Люберецких очистных сооружений. Внедряются новые технологии, совершенствуются и развиваются существующие. За несколько лет обновлены сооружения разных ступеней очистки стоков и возведен ряд новых зданий. О промежуточных результатах реконструкции, узнайте в ролике.