https://ria.ru/20230110/obyazatelstva-1843908121.html
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году
Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:59
2023-01-10T14:59
2023-01-10T14:59
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Завершился год, и уже можно подвести предварительные итоги исполнения федерального бюджета за прошедший период. Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов - свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем, доходы составили почти 28 триллионов. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году
Премьер Мишустин: Россия выполнила все финансовые социальные обязательства в 2022 году
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Завершился год, и уже можно подвести предварительные итоги исполнения федерального бюджета за прошедший период. Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов - свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем, доходы составили почти 28 триллионов. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям", - сказал он на заседании правительства.