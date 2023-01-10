https://ria.ru/20230110/obyazatelstva-1843908121.html

Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году

Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023

Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году

Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:59

2023-01-10T14:59

2023-01-10T14:59

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Завершился год, и уже можно подвести предварительные итоги исполнения федерального бюджета за прошедший период. Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов - свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем, доходы составили почти 28 триллионов. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия