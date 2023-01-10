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Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
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Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году - РИА Новости, 10.01.2023
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году
Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:59
2023-01-10T14:59
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Завершился год, и уже можно подвести предварительные итоги исполнения федерального бюджета за прошедший период. Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов - свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем, доходы составили почти 28 триллионов. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям", - сказал он на заседании правительства.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:59 10.01.2023
 
Россия выполнила все финансовые соцобязательства в 2022 году

Премьер Мишустин: Россия выполнила все финансовые социальные обязательства в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСемья с детьми в городе Керчь
Семья с детьми в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Семья с детьми в городе Керчь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 31 триллиона рублей составили расходы и 28 триллионов рублей - доходы бюджета в 2022 году, все соцобязательства выполнялись, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Завершился год, и уже можно подвести предварительные итоги исполнения федерального бюджета за прошедший период. Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов - свыше 31 триллиона рублей. Вместе с тем, доходы составили почти 28 триллионов. Все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись, оказывалась поддержка предприятиям", - сказал он на заседании правительства.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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