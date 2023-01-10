https://ria.ru/20230110/obstrel-1843931635.html
При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина
При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 10.01.2023
При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина
Женщина ранена в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:54
2023-01-10T15:54
2023-01-10T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
ленинский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Женщина ранена в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Ранее в ДНР сообщили, что в 14.30 украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили женщину в Ленинском районе Донецка", - сообщили в штабе обороны ДНР в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинский район
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в мире, ленинский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина
При обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина