https://ria.ru/20230110/obstrel-1843931635.html

При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина

При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина - РИА Новости, 10.01.2023

При обстреле Ленинского района Донецка ранена женщина

Женщина ранена в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:54

2023-01-10T15:54

2023-01-10T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

ленинский район

донецкая народная республика

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Женщина ранена в Ленинском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Ранее в ДНР сообщили, что в 14.30 украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка из РСЗО. "ВФУ (вооруженные формирования Украины) ранили женщину в Ленинском районе Донецка", - сообщили в штабе обороны ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ленинский район, донецкая народная республика, донецк