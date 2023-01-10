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Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:00

2023-01-10T15:00

2023-01-10T19:11

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Ленинский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее во вторник украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, видео