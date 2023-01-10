https://ria.ru/20230110/obstrel-1843908383.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:00
2023-01-10T15:00
2023-01-10T19:11
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Ленинский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее во вторник украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Донецк после обстрела ВСУ
Донецк после обстрела ВСУ
2023-01-10T15:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:00 10.01.2023 (обновлено: 19:11 10.01.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Ленинскому району Донецка