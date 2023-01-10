https://ria.ru/20230110/obrazovanie-1843989048.html

В Тверской области принята программа развития образования до 2030 года

В Тверской области принята программа развития образования до 2030 года - РИА Новости, 10.01.2023

В Тверской области принята программа развития образования до 2030 года

На заседании правительства Тверской области во вторник принята государственная программа "Развитие образования Тверской области" на 2023-2030 годы, сообщает... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:59

2023-01-10T19:59

2023-01-10T19:59

тверская область

игорь руденя

тверь

конаковский район

калязин

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ТВЕРЬ, 10 янв – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник принята государственная программа "Развитие образования Тверской области" на 2023-2030 годы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Программа направлена на обеспечение доступности и качества образования для каждого ребенка с учетом традиционных культурных ценностей, современной социальной и технологической среды.В числе основных задач программы - усовершенствование программ воспитательной работы, обеспечение доступности и повышения качества образования, развитие систем дополнительного образования, летнего отдыха и оздоровления детей, улучшение подготовки профессиональных кадров, поддержка педагогических работников.С 2023 года в учреждениях образования области планируется реализовать практику образовательного туризма. В регионе будут введены одно- или двухдневные туры по Верхневолжью, в ходе которых ребята смогут посетить Тверской императорский дворец, мультимедийный парк "Россия – моя история", а также музей тверского быта, Тверскую областную картинную галерею, театр юного зрителя, театр кукол, Тверской академический театр драмы. Предполагается, что участниками программ образовательного туризма смогут стать свыше 13 тысяч школьников.Также, в школах Верхневолжья вводятся новые проекты в системе воспитания, ключевой задачей которых станет пропаганда традиционных ценностей и патриотизма.В школах Тверской области будет внедрен региональный проект "Цифровая подготовка", которая позволит проводить "Уроки цифры" с учащимися, совместные мероприятия с крупнейшими региональными IT-компаниями, создавать центры цифрового образования "IT-куб".В рамках подпрограммы "Создание современной образовательной среды" в Тверской области планируется строительство новых школ в Твери, Максатихинском округе и Конаковском районе, а также детских садов в Твери и Калязине. Кроме того, продолжится модернизация учреждений образования и лагерей отдыха, в том числе обновление их материально-технической базы, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230109/turisty-1843726709.html

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833998970.html

тверь

конаковский район

калязин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, конаковский район, калязин