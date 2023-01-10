https://ria.ru/20230110/oblomki-1843886490.html
В Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты
В Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты - РИА Новости, 10.01.2023
В Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты
Полиция и МЧС оцепили место обнаружения обломков в Усть-Донецком районе Ростовской области, сейчас находку изучают эксперты, рассказали РИА Новости в районной... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:46
2023-01-10T13:46
2023-01-10T13:46
происшествия
ростовская область
усть-донецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости. Полиция и МЧС оцепили место обнаружения обломков в Усть-Донецком районе Ростовской области, сейчас находку изучают эксперты, рассказали РИА Новости в районной администрации. Ранее пользователь "ВКонтакте" разместил видео, на котором по полю идет мужчина и рассказывает о том, что в Усть-Донецком районе Ростовской области он нашел предмет, похожий на часть ракеты. По его словам, из обломка торчали провода, а поле посечено осколками. Автор ролика сообщил о своей находке местным властям. В районной администрации подтвердили эту информацию. "Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте", - рассказали РИА Новости в администрации Усть-Донецкого района. По словам собеседника агентства, сейчас нельзя говорить с уверенностью о том, найден обломок ракеты или это часть другого предмета, сделать это можно только после изучения найденного объекта "соответствующими компетентными органами и их экспертного заключения".
https://ria.ru/20230110/karty-1843797216.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, усть-донецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Усть-Донецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области, предположительно, нашли обломки ракеты
В Ростовской области обнаружили, предположительно, обломки ракеты, их изучают эксперты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости. Полиция и МЧС оцепили место обнаружения обломков в Усть-Донецком районе Ростовской области, сейчас находку изучают эксперты, рассказали РИА Новости в районной администрации.
Ранее пользователь "ВКонтакте" разместил видео, на котором по полю идет мужчина и рассказывает о том, что в Усть-Донецком районе Ростовской области он нашел предмет, похожий на часть ракеты. По его словам, из обломка торчали провода, а поле посечено осколками. Автор ролика сообщил о своей находке местным властям.
В районной администрации подтвердили эту информацию. "Вчера обнаружили (обломки), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте", - рассказали РИА Новости в администрации Усть-Донецкого района.
По словам собеседника агентства, сейчас нельзя говорить с уверенностью о том, найден обломок ракеты или это часть другого предмета, сделать это можно только после изучения найденного объекта "соответствующими компетентными органами и их экспертного заключения".