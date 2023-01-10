17:18 10.01.2023 (обновлено: 18:21 10.01.2023)
Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ
Telegraph India: Индия может ограничить закупки российской нефти при изменении условий
Нефтяные резервуары. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Индия при определенных условиях может ограничить закупки нефти в России, утверждает издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны.
Как уточнили источники, введенный Западом потолок цен на российский энергоресурс не оказал влияние на его импорт Индией, так как сейчас стоимость нефти находится на уровне 53-56 долларов за баррель. Тем не менее, власти страны изучают сценарии, при которых этот показатель превысит 60 долларов.
Как утверждают собеседники издания, в этом случае, или же если Евросоюз решится на вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти, поставки придется ограничить.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
По данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.