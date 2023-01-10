Рейтинг@Mail.ru
Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/neft-1843954892.html
Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ
Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023
Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ
Индия при определенных условиях может ограничить закупки нефти в России, утверждает издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:18
2023-01-10T18:21
экономика
индия
евросоюз
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/91/1552959140_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_756be67f2ad0910af6fff5a7c85218fd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Индия при определенных условиях может ограничить закупки нефти в России, утверждает издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны.Как уточнили источники, введенный Западом потолок цен на российский энергоресурс не оказал влияние на его импорт Индией, так как сейчас стоимость нефти находится на уровне 53-56 долларов за баррель. Тем не менее, власти страны изучают сценарии, при которых этот показатель превысит 60 долларов.Как утверждают собеседники издания, в этом случае, или же если Евросоюз решится на вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти, поставки придется ограничить.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.По данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.
https://ria.ru/20230110/neft-1843946111.html
https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155295/91/1552959140_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_28f59ca69973471b5de8724c16b6fe79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, евросоюз, россия, в мире
Экономика, Индия, Евросоюз, Россия, В мире
17:18 10.01.2023 (обновлено: 18:21 10.01.2023)
 
Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ

Telegraph India: Индия может ограничить закупки российской нефти при изменении условий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНефтяные резервуары
Нефтяные резервуары - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нефтяные резервуары. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Индия при определенных условиях может ограничить закупки нефти в России, утверждает издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны.
Как уточнили источники, введенный Западом потолок цен на российский энергоресурс не оказал влияние на его импорт Индией, так как сейчас стоимость нефти находится на уровне 53-56 долларов за баррель. Тем не менее, власти страны изучают сценарии, при которых этот показатель превысит 60 долларов.
Морская платформа Орлан в Охотском море - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 16:42
Страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России, сообщили СМИ
Как утверждают собеседники издания, в этом случае, или же если Евросоюз решится на вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти, поставки придется ограничить.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
По данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 10:36Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть
 
ЭкономикаИндияЕвросоюзРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала