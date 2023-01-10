https://ria.ru/20230110/neft-1843954892.html

Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ

Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.01.2023

Индия может ограничить закупки российской нефти, сообщили СМИ

Индия при определенных условиях может ограничить закупки нефти в России, утверждает издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:18

2023-01-10T17:18

2023-01-10T18:21

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв – РИА Новости. Индия при определенных условиях может ограничить закупки нефти в России, утверждает издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны.Как уточнили источники, введенный Западом потолок цен на российский энергоресурс не оказал влияние на его импорт Индией, так как сейчас стоимость нефти находится на уровне 53-56 долларов за баррель. Тем не менее, власти страны изучают сценарии, при которых этот показатель превысит 60 долларов.Как утверждают собеседники издания, в этом случае, или же если Евросоюз решится на вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти, поставки придется ограничить.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.По данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.

https://ria.ru/20230110/neft-1843946111.html

https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html

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экономика, индия, евросоюз, россия, в мире