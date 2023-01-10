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Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2023
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Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков
Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2023
Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков
Вице-премьер Александр Новак очень внимательно отслеживает ситуацию со снижением цены на нефть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:03
2023-01-10T13:03
экономика
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
александр новак
россия
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
brent
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак очень внимательно отслеживает ситуацию со снижением цены на нефть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Наше правительство, прежде всего вице-премьер (Александр - ред.) Новак очень внимательно отслеживает эту ситуацию, и Минэнерго... Эта ситуация тщательно отслеживается. Конечно, требуется большое внимание и очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, вызывает ли в Кремле озабоченность продажа российской нефти в два раза дешевле марки Brent на прошлой неделе, а также может ли это влиять на "пополняемость" бюджета.Он также напомнил, что ранее было принято решение по ответным мерам на введение недружественными странами потолка цен на нефть, а также подписан указ президентом РФ Владимиром Путиным.Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен и о мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время.
https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html
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экономика, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, россия, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), brent
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Александр Новак, Россия, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Brent
13:03 10.01.2023
 
Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков

Песков: правительство внимательно отслеживает ситуацию со снизившейся ценой на нефть

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак очень внимательно отслеживает ситуацию со снижением цены на нефть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Наше правительство, прежде всего вице-премьер (Александр - ред.) Новак очень внимательно отслеживает эту ситуацию, и Минэнерго... Эта ситуация тщательно отслеживается. Конечно, требуется большое внимание и очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, вызывает ли в Кремле озабоченность продажа российской нефти в два раза дешевле марки Brent на прошлой неделе, а также может ли это влиять на "пополняемость" бюджета.
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Он также напомнил, что ранее было принято решение по ответным мерам на введение недружественными странами потолка цен на нефть, а также подписан указ президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.
Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен и о мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время.
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ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Александр НовакРоссияСШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Brent
 
 
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