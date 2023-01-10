https://ria.ru/20230110/neft-1843874663.html

Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков

Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков - РИА Новости, 10.01.2023

Правительство внимательно отслеживает цены на нефть, заявил Песков

Вице-премьер Александр Новак очень внимательно отслеживает ситуацию со снижением цены на нефть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:03

2023-01-10T13:03

2023-01-10T13:03

экономика

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

александр новак

россия

сша

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

brent

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак очень внимательно отслеживает ситуацию со снижением цены на нефть, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Наше правительство, прежде всего вице-премьер (Александр - ред.) Новак очень внимательно отслеживает эту ситуацию, и Минэнерго... Эта ситуация тщательно отслеживается. Конечно, требуется большое внимание и очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, вызывает ли в Кремле озабоченность продажа российской нефти в два раза дешевле марки Brent на прошлой неделе, а также может ли это влиять на "пополняемость" бюджета.Он также напомнил, что ранее было принято решение по ответным мерам на введение недружественными странами потолка цен на нефть, а также подписан указ президентом РФ Владимиром Путиным.Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам – не ранее, точную дату определит правительство.Минэнерго поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок. Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен и о мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время.

https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html

https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html

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экономика, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, россия, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), brent