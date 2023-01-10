https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html

СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти

СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти

Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:28

2023-01-10T11:28

2023-01-10T13:16

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические компании Vortexa Ltd и Kpler.Согласно материалу, Китай закупил три партии нефти из Арктики: более легкий сорт "Новый порт", сырую нефть "Варандей", а также высокосернистую и плотную Arco.Как отметили в статье, черное золото должны доставить в Китай в январе или феврале, а по данным Vortexa Ltd, первые поставки начались еще в ноябре.По мнению трейдеров, эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.Как указано в материале, сорт Arco добывают на Приразломном месторождении. Этот вид нефти входит в число трех сортов, отгружаемых из Мурманска наряду с "Варандеем" и "Новым портом".

https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html

https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html

китай

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китай, россия, арктика, в мире