https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти
Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:28
2023-01-10T11:28
2023-01-10T13:16
китай
россия
арктика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61a42246b8173313efc3a5c379860ffc.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические компании Vortexa Ltd и Kpler.Согласно материалу, Китай закупил три партии нефти из Арктики: более легкий сорт "Новый порт", сырую нефть "Варандей", а также высокосернистую и плотную Arco.Как отметили в статье, черное золото должны доставить в Китай в январе или феврале, а по данным Vortexa Ltd, первые поставки начались еще в ноябре.По мнению трейдеров, эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.Как указано в материале, сорт Arco добывают на Приразломном месторождении. Этот вид нефти входит в число трех сортов, отгружаемых из Мурманска наряду с "Варандеем" и "Новым портом".
https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html
https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html
китай
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_968:473:3068:2048_1920x0_80_0_0_f743e02ae9fb76731042d5a8c2f1344e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, арктика, в мире
Китай, Россия, Арктика, В мире
11:28 10.01.2023 (обновлено: 13:16 10.01.2023)
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти
Bloomberg: Китай закупает три сорта российской нефти из Арктики, в том числе редкую Arco