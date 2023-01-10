Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/neft-1843838959.html
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти
Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:28
2023-01-10T13:16
китай
россия
арктика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61a42246b8173313efc3a5c379860ffc.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические компании Vortexa Ltd и Kpler.Согласно материалу, Китай закупил три партии нефти из Арктики: более легкий сорт "Новый порт", сырую нефть "Варандей", а также высокосернистую и плотную Arco.Как отметили в статье, черное золото должны доставить в Китай в январе или феврале, а по данным Vortexa Ltd, первые поставки начались еще в ноябре.По мнению трейдеров, эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.Как указано в материале, сорт Arco добывают на Приразломном месторождении. Этот вид нефти входит в число трех сортов, отгружаемых из Мурманска наряду с "Варандеем" и "Новым портом".
https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html
https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html
китай
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_968:473:3068:2048_1920x0_80_0_0_f743e02ae9fb76731042d5a8c2f1344e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, арктика, в мире
Китай, Россия, Арктика, В мире
11:28 10.01.2023 (обновлено: 13:16 10.01.2023)
 
СМИ: Китай начал закупать редкий сорт российской нефти

Bloomberg: Китай закупает три сорта российской нефти из Арктики, в том числе редкую Arco

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Перекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китай начал импортировать более широкий ассортимент нефти из России, включая редкую разновидность Arco, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические компании Vortexa Ltd и Kpler.
Согласно материалу, Китай закупил три партии нефти из Арктики: более легкий сорт "Новый порт", сырую нефть "Варандей", а также высокосернистую и плотную Arco.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10:36Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть
Как отметили в статье, черное золото должны доставить в Китай в январе или феврале, а по данным Vortexa Ltd, первые поставки начались еще в ноябре.

"Переориентация арктических сортов нефти действительно происходит", — заявил ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.

По мнению трейдеров, эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти, например, иракскую Basrah Heavy.
Как указано в материале, сорт Arco добывают на Приразломном месторождении. Этот вид нефти входит в число трех сортов, отгружаемых из Мурманска наряду с "Варандеем" и "Новым портом".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 15:24
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
 
КитайРоссияАрктикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала