https://ria.ru/20230110/neft-1843807947.html

СМИ: в 2022 году Россия увеличила добычу нефти на два процента

СМИ: в 2022 году Россия увеличила добычу нефти на два процента - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: в 2022 году Россия увеличила добычу нефти на два процента

Почти все основные российские компании увеличили добычу нефти в 2022 году, общий объем производства вырос на два процента, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:12

2023-01-10T09:12

2023-01-10T10:12

экономика

цены на нефть

россия

австралия

газпром

евросоюз

сургутнефтегаз

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Почти все основные российские компании увеличили добычу нефти в 2022 году, общий объем производства вырос на два процента, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.По информации журналистов, добыча нефти в России достигла 535 миллионов тонн. Быстрее всего наращивал темпы производства "Сургутнефтегаз", вышедший по объемам добычи на третью позицию, обогнав "Газпром нефть". "Лукойл" расположился на втором месте, увеличив добычу на шесть процентов, до 81 миллиона тонн."Крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть", которая попала наряду с "Газпром нефтью" под блокирующие санкции ЕС, уменьшила добычу на два процента в 2022 году, до 178,5 миллионов тонн", — пояснили журналисты.Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что в наступившем году на объемах добычи нефти скажутся европейские санкции, которые заставят производителей со временем формировать альтернативные каналы поставок топлива.По мнению замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, ощутимое снижение спроса на нефть из-за этих факторов может ожидать Россию уже в феврале.С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html

https://ria.ru/20221230/neft-1842381763.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, россия, австралия, газпром, евросоюз, сургутнефтегаз