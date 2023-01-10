09:12 10.01.2023 (обновлено: 10:12 10.01.2023)
СМИ: в 2022 году Россия увеличила добычу нефти на два процента
"Ъ": за 2022 год Россия увеличила добычу нефти на два процента
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Почти все основные российские компании увеличили добычу нефти в 2022 году, общий объем производства вырос на два процента, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По информации журналистов, добыча нефти в России достигла 535 миллионов тонн. Быстрее всего наращивал темпы производства "Сургутнефтегаз", вышедший по объемам добычи на третью позицию, обогнав "Газпром нефть". "Лукойл" расположился на втором месте, увеличив добычу на шесть процентов, до 81 миллиона тонн.
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Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что в наступившем году на объемах добычи нефти скажутся европейские санкции, которые заставят производителей со временем формировать альтернативные каналы поставок топлива.
По мнению замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, ощутимое снижение спроса на нефть из-за этих факторов может ожидать Россию уже в феврале.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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