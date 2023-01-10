В России нашли способ ускорить рост численности осетровых

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбалансированный корм, который позволит молоди осетра сибирского адаптироваться к естественным условиям при переселении из питомников, разрабатывают ученые СФУ. Это позволит ускорить восстановление популяции ценной породы рыб в России, рассказали в пресс-службе вуза.Осетровые – одна из самых ценных пород рыб. В течение полувека их численность в российских реках постоянно падала из-за чрезмерного вылова, браконьерства, загрязнения и изменения уровня рек. Сегодня, по словам специалистов, ситуация медленно улучшается.Этот процесс тормозят не только браконьерство, но и некоторые видовые особенности осетровых. Например, осетр сибирский (Acipenser baerii), обитающий в Енисее, долго достигает половой зрелости, медленно мечет икру и имеет маленькую выживаемость молоди в естественной среде.Один из ключевых способов восстановления популяции енисейского осетра – выращивание молоди в условиях аквакультуры с последующим возвращением в естественную среду. Исследователи Сибирского федерального университета разрабатывают специальный корм, который поможет малькам лучше адаптироваться к дикой природе.Насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, по словам ученых, служат для молоди сибирского осетра источниками энергии для роста и развития. В первую очередь, это полиненасыщенные жирные кислоты – омега-6 арахидоновая кислота, а также эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты омега-3 серии."Жирные кислоты принимают участие в стрессовых реакциях организма у молодых рыб. Они входят в состав мембраны нервных клеток и участвуют в формировании нервных тканей. Дефицит этих кислот приводит к нарушению развития мозга, ухудшению реакции на стресс, снижению иммунитета", – объяснила Рудченко.Ученые выяснили, что высокое содержание некоторых жирных кислот у предличинок и личинок осетра связано с поеданием их матерью придонных организмов, особых водорослей и водных микроорганизмов.Содержание жирных кислот в биомассе молоди осетра, выращенного в аквакультуре специалистов СФУ, перед выпуском в естественную среду обитания было на относительно высоком уровне. По мнению ученых, это означает, что "подростки" сумеют адаптироваться, их шансы на выживание достаточно высоки.Коммерческий корм зарубежного производства, исследованный экспертами СФУ, по их словам, может быть причиной низкого содержания омега-3 и омега-6 в биомассе осетров-подростков. Также он способен вызвать увеличение размеров печени и ее ожирение, что снижает выживаемость рыбы."Мы намерены создать отечественные корма со сбалансированным составом жирных кислот, ориентированные не на выращивание "товарной" рыбы с большим весом, а на подращивание здоровой молоди, готовой к освоению естественных природных ареалов", – подчеркнула Рудченко.В дальнейшем научный коллектив продолжит исследование факторов, влияющих на выживаемость молоди сибирского осетра в реке Енисей.
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбалансированный корм, который позволит молоди осетра сибирского адаптироваться к естественным условиям при переселении из питомников, разрабатывают ученые СФУ. Это позволит ускорить восстановление популяции ценной породы рыб в России, рассказали в пресс-службе вуза.
Осетровые – одна из самых ценных пород рыб. В течение полувека их численность в российских реках постоянно падала из-за чрезмерного вылова, браконьерства, загрязнения и изменения уровня рек. Сегодня, по словам специалистов, ситуация медленно улучшается.
Этот процесс тормозят не только браконьерство, но и некоторые видовые особенности осетровых. Например, осетр сибирский (Acipenser baerii), обитающий в Енисее, долго достигает половой зрелости, медленно мечет икру и имеет маленькую выживаемость молоди в естественной среде.
Один из ключевых способов восстановления популяции енисейского осетра – выращивание молоди в условиях аквакультуры с последующим возвращением в естественную среду. Исследователи Сибирского федерального университета разрабатывают специальный корм, который поможет малькам лучше адаптироваться к дикой природе.
"Аквакультурное выращивание маленьких осетров подразумевает комфортную температуру и соленость воды, точную концентрацию кислорода, а также определенное количество и качество пищи, самое важное в которой – оптимальный состав жирных кислот", – рассказала доцент Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Анастасия Рудченко.
Насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, по словам ученых, служат для молоди сибирского осетра источниками энергии для роста и развития. В первую очередь, это полиненасыщенные жирные кислоты – омега-6 арахидоновая кислота, а также эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты омега-3 серии.
"Жирные кислоты принимают участие в стрессовых реакциях организма у молодых рыб. Они входят в состав мембраны нервных клеток и участвуют в формировании нервных тканей. Дефицит этих кислот приводит к нарушению развития мозга, ухудшению реакции на стресс, снижению иммунитета", – объяснила Рудченко.
Одна из задач, стоящих перед красноярскими учеными, вывести с помощью сбалансированного корма качественных особей-производителей осетровых для получения здорового потомства с высоким процентом выживаемости в дикой природе.
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Одна из задач, стоящих перед красноярскими учеными, вывести с помощью сбалансированного корма качественных особей-производителей осетровых для получения здорового потомства с высоким процентом выживаемости в дикой природе.
Одна из задач, стоящих перед красноярскими учеными, вывести с помощью сбалансированного корма качественных особей-производителей осетровых для получения здорового потомства с высоким процентом выживаемости в дикой природе.
Ученые выяснили, что высокое содержание некоторых жирных кислот у предличинок и личинок осетра связано с поеданием их матерью придонных организмов, особых водорослей и водных микроорганизмов.
Содержание жирных кислот в биомассе молоди осетра, выращенного в аквакультуре специалистов СФУ, перед выпуском в естественную среду обитания было на относительно высоком уровне. По мнению ученых, это означает, что "подростки" сумеют адаптироваться, их шансы на выживание достаточно высоки.
Коммерческий корм зарубежного производства, исследованный экспертами СФУ, по их словам, может быть причиной низкого содержания омега-3 и омега-6 в биомассе осетров-подростков. Также он способен вызвать увеличение размеров печени и ее ожирение, что снижает выживаемость рыбы.
"Мы намерены создать отечественные корма со сбалансированным составом жирных кислот, ориентированные не на выращивание "товарной" рыбы с большим весом, а на подращивание здоровой молоди, готовой к освоению естественных природных ареалов", – подчеркнула Рудченко.
В дальнейшем научный коллектив продолжит исследование факторов, влияющих на выживаемость молоди сибирского осетра в реке Енисей.
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