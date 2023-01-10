Рейтинг@Mail.ru
В России нашли способ ускорить рост численности осетровых - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230110/nauka-1841878457.html
В России нашли способ ускорить рост численности осетровых
В России нашли способ ускорить рост численности осетровых - РИА Новости, 10.01.2023
В России нашли способ ускорить рост численности осетровых
Сбалансированный корм, который позволит молоди осетра сибирского адаптироваться к естественным условиям при переселении из питомников, разрабатывают ученые СФУ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T03:00
2023-01-10T03:00
навигатор абитуриента
университетская наука
сибирский федеральный университет
россия
биология
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841874339_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_75d8b76bc78ba815486c6cfb807c1fd5.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбалансированный корм, который позволит молоди осетра сибирского адаптироваться к естественным условиям при переселении из питомников, разрабатывают ученые СФУ. Это позволит ускорить восстановление популяции ценной породы рыб в России, рассказали в пресс-службе вуза.Осетровые – одна из самых ценных пород рыб. В течение полувека их численность в российских реках постоянно падала из-за чрезмерного вылова, браконьерства, загрязнения и изменения уровня рек. Сегодня, по словам специалистов, ситуация медленно улучшается.Этот процесс тормозят не только браконьерство, но и некоторые видовые особенности осетровых. Например, осетр сибирский (Acipenser baerii), обитающий в Енисее, долго достигает половой зрелости, медленно мечет икру и имеет маленькую выживаемость молоди в естественной среде.Один из ключевых способов восстановления популяции енисейского осетра – выращивание молоди в условиях аквакультуры с последующим возвращением в естественную среду. Исследователи Сибирского федерального университета разрабатывают специальный корм, который поможет малькам лучше адаптироваться к дикой природе.Насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, по словам ученых, служат для молоди сибирского осетра источниками энергии для роста и развития. В первую очередь, это полиненасыщенные жирные кислоты – омега-6 арахидоновая кислота, а также эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты омега-3 серии."Жирные кислоты принимают участие в стрессовых реакциях организма у молодых рыб. Они входят в состав мембраны нервных клеток и участвуют в формировании нервных тканей. Дефицит этих кислот приводит к нарушению развития мозга, ухудшению реакции на стресс, снижению иммунитета", – объяснила Рудченко.Ученые выяснили, что высокое содержание некоторых жирных кислот у предличинок и личинок осетра связано с поеданием их матерью придонных организмов, особых водорослей и водных микроорганизмов.Содержание жирных кислот в биомассе молоди осетра, выращенного в аквакультуре специалистов СФУ, перед выпуском в естественную среду обитания было на относительно высоком уровне. По мнению ученых, это означает, что "подростки" сумеют адаптироваться, их шансы на выживание достаточно высоки.Коммерческий корм зарубежного производства, исследованный экспертами СФУ, по их словам, может быть причиной низкого содержания омега-3 и омега-6 в биомассе осетров-подростков. Также он способен вызвать увеличение размеров печени и ее ожирение, что снижает выживаемость рыбы."Мы намерены создать отечественные корма со сбалансированным составом жирных кислот, ориентированные не на выращивание "товарной" рыбы с большим весом, а на подращивание здоровой молоди, готовой к освоению естественных природных ареалов", – подчеркнула Рудченко.В дальнейшем научный коллектив продолжит исследование факторов, влияющих на выживаемость молоди сибирского осетра в реке Енисей.
https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html
https://ria.ru/20191209/1562060951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841874339_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7855b4edcdd4837c7ccde6f195c3214f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, россия, биология
Навигатор абитуриента, Университетская наука, Сибирский федеральный университет, Россия, биология, Наука
03:00 10.01.2023
 

В России нашли способ ускорить рост численности осетровых

© Фото : Пресс-служба СФУУченые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Пресс-служба СФУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбалансированный корм, который позволит молоди осетра сибирского адаптироваться к естественным условиям при переселении из питомников, разрабатывают ученые СФУ. Это позволит ускорить восстановление популяции ценной породы рыб в России, рассказали в пресс-службе вуза.
Осетровые – одна из самых ценных пород рыб. В течение полувека их численность в российских реках постоянно падала из-за чрезмерного вылова, браконьерства, загрязнения и изменения уровня рек. Сегодня, по словам специалистов, ситуация медленно улучшается.
Этот процесс тормозят не только браконьерство, но и некоторые видовые особенности осетровых. Например, осетр сибирский (Acipenser baerii), обитающий в Енисее, долго достигает половой зрелости, медленно мечет икру и имеет маленькую выживаемость молоди в естественной среде.
Исследования ученых СФУ в ходе экспедиции на озеро Собачье полуострова Таймыр - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 03:00Наука
В Сибири изучили самую полезную рыбу в мире, чтобы научиться ее разводить
Один из ключевых способов восстановления популяции енисейского осетра – выращивание молоди в условиях аквакультуры с последующим возвращением в естественную среду. Исследователи Сибирского федерального университета разрабатывают специальный корм, который поможет малькам лучше адаптироваться к дикой природе.
"Аквакультурное выращивание маленьких осетров подразумевает комфортную температуру и соленость воды, точную концентрацию кислорода, а также определенное количество и качество пищи, самое важное в которой – оптимальный состав жирных кислот", – рассказала доцент Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Анастасия Рудченко.
Насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, по словам ученых, служат для молоди сибирского осетра источниками энергии для роста и развития. В первую очередь, это полиненасыщенные жирные кислоты – омега-6 арахидоновая кислота, а также эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты омега-3 серии.
"Жирные кислоты принимают участие в стрессовых реакциях организма у молодых рыб. Они входят в состав мембраны нервных клеток и участвуют в формировании нервных тканей. Дефицит этих кислот приводит к нарушению развития мозга, ухудшению реакции на стресс, снижению иммунитета", – объяснила Рудченко.
© Фото : Пресс-служба СФУ

Ученые СФУ помогают рыборазводным хозяйствам выращивать молодь осетра сибирского, разрабатывая особую "диету" - сбалансированный полезный корм.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
1 из 7

Ученые СФУ помогают рыборазводным хозяйствам выращивать молодь осетра сибирского, разрабатывая особую "диету" - сбалансированный полезный корм.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Использовавшийся зарубежный корм слишком жирный для осетровой молоди - рыбы быстро растут, но не приобретают желаемого баланса незаменимых омега-3 и омега-6 кислот.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
2 из 7

Использовавшийся зарубежный корм слишком жирный для осетровой молоди - рыбы быстро растут, но не приобретают желаемого баланса незаменимых омега-3 и омега-6 кислот.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Задача ближайшего времени - импортозамещение заграничного корма для осетровых на базе разработок СФУ.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
3 из 7

Задача ближайшего времени - импортозамещение заграничного корма для осетровых на базе разработок СФУ.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Ученые проследили, как меняется баланс различных жирных кислот в биомассе осетра по мере взросления рыб, и поняли, как корм влияет на этот процесс.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
4 из 7

Ученые проследили, как меняется баланс различных жирных кислот в биомассе осетра по мере взросления рыб, и поняли, как корм влияет на этот процесс.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Доцент СФУ Анастасия Рудченко занимается изучением полезных свойств полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
5 из 7

Доцент СФУ Анастасия Рудченко занимается изучением полезных свойств полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Одна из задач, стоящих перед красноярскими учеными, вывести с помощью сбалансированного корма качественных особей-производителей осетровых для получения здорового потомства с высоким процентом выживаемости в дикой природе.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
6 из 7

Одна из задач, стоящих перед красноярскими учеными, вывести с помощью сбалансированного корма качественных особей-производителей осетровых для получения здорового потомства с высоким процентом выживаемости в дикой природе.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых и выпускании их в Енисей.

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых
7 из 7

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых и выпускании их в Енисей.

© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 7

Ученые СФУ помогают рыборазводным хозяйствам выращивать молодь осетра сибирского, разрабатывая особую "диету" - сбалансированный полезный корм.

© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 7

Использовавшийся зарубежный корм слишком жирный для осетровой молоди - рыбы быстро растут, но не приобретают желаемого баланса незаменимых омега-3 и омега-6 кислот.

© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 7

Задача ближайшего времени - импортозамещение заграничного корма для осетровых на базе разработок СФУ.

© Фото : Пресс-служба СФУ
4 из 7

Ученые проследили, как меняется баланс различных жирных кислот в биомассе осетра по мере взросления рыб, и поняли, как корм влияет на этот процесс.

© Фото : Пресс-служба СФУ
5 из 7

Доцент СФУ Анастасия Рудченко занимается изучением полезных свойств полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе.

© Фото : Пресс-служба СФУ
6 из 7

Одна из задач, стоящих перед красноярскими учеными, вывести с помощью сбалансированного корма качественных особей-производителей осетровых для получения здорового потомства с высоким процентом выживаемости в дикой природе.

© Фото : Пресс-служба СФУ
7 из 7

Ученые СФУ помогают в разведении молоди осетровых и выпускании их в Енисей.

© Фото : Пресс-служба СФУ
Ученые выяснили, что высокое содержание некоторых жирных кислот у предличинок и личинок осетра связано с поеданием их матерью придонных организмов, особых водорослей и водных микроорганизмов.
Содержание жирных кислот в биомассе молоди осетра, выращенного в аквакультуре специалистов СФУ, перед выпуском в естественную среду обитания было на относительно высоком уровне. По мнению ученых, это означает, что "подростки" сумеют адаптироваться, их шансы на выживание достаточно высоки.
Коммерческий корм зарубежного производства, исследованный экспертами СФУ, по их словам, может быть причиной низкого содержания омега-3 и омега-6 в биомассе осетров-подростков. Также он способен вызвать увеличение размеров печени и ее ожирение, что снижает выживаемость рыбы.
Осетр - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 03:00Наука
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
"Мы намерены создать отечественные корма со сбалансированным составом жирных кислот, ориентированные не на выращивание "товарной" рыбы с большим весом, а на подращивание здоровой молоди, готовой к освоению естественных природных ареалов", – подчеркнула Рудченко.
В дальнейшем научный коллектив продолжит исследование факторов, влияющих на выживаемость молоди сибирского осетра в реке Енисей.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСибирский федеральный университетРоссиябиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала