https://ria.ru/20230110/naselenie-1843896529.html

В Липецкой области решат проблему малонаселенных жилых пунктов

В Липецкой области решат проблему малонаселенных жилых пунктов - РИА Новости, 10.01.2023

В Липецкой области решат проблему малонаселенных жилых пунктов

Власти Липецкой области разработали меры поддержки для увеличения численности населения некоторых районов области за счет раздачи земли желающим под... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:40

2023-01-10T14:40

2023-01-10T14:40

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

жилье

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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали меры поддержки для увеличения численности населения некоторых районов области за счет раздачи земли желающим под строительство жилья; в рамках проекта в Воловский район уже переехали 40 семей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, Воловский район стал первым, где осенью прошлого года стартовал муниципальный проект "Жить в Волово". Желающим переехать в райцентр на постоянное место жительства власти района предложили 40 земельных участков с коммуникациями площадью 1,5 тысячи квадратных метров и земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства площадью один гектар.Как отметил Артамонов, желающие нашлись быстро. Условия контракта, заключенного между руководством района и новоприбывшими селянами были максимально простыми, никаких особых документов не требовалось. Землю оформили в аренду на двадцать лет с символической ежегодной арендной платой одна тысяча рублей.Кроме этого, губернатор поставил задачу перед районными властями активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, в связи с этим весной планируется выделить еще одну улицу в райцентре под проект "Жить в Волово".

https://ria.ru/20221227/shkola-1841747141.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, жилье