https://ria.ru/20230110/naselenie-1843896529.html
В Липецкой области решат проблему малонаселенных жилых пунктов
В Липецкой области решат проблему малонаселенных жилых пунктов - РИА Новости, 10.01.2023
В Липецкой области решат проблему малонаселенных жилых пунктов
Власти Липецкой области разработали меры поддержки для увеличения численности населения некоторых районов области за счет раздачи земли желающим под... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:40
2023-01-10T14:40
2023-01-10T14:40
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали меры поддержки для увеличения численности населения некоторых районов области за счет раздачи земли желающим под строительство жилья; в рамках проекта в Воловский район уже переехали 40 семей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, Воловский район стал первым, где осенью прошлого года стартовал муниципальный проект "Жить в Волово". Желающим переехать в райцентр на постоянное место жительства власти района предложили 40 земельных участков с коммуникациями площадью 1,5 тысячи квадратных метров и земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства площадью один гектар.Как отметил Артамонов, желающие нашлись быстро. Условия контракта, заключенного между руководством района и новоприбывшими селянами были максимально простыми, никаких особых документов не требовалось. Землю оформили в аренду на двадцать лет с символической ежегодной арендной платой одна тысяча рублей.Кроме этого, губернатор поставил задачу перед районными властями активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, в связи с этим весной планируется выделить еще одну улицу в райцентре под проект "Жить в Волово".
https://ria.ru/20221227/shkola-1841747141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
ЛИПЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области разработали меры поддержки для увеличения численности населения некоторых районов области за счет раздачи земли желающим под строительство жилья; в рамках проекта в Воловский район уже переехали 40 семей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, Воловский район стал первым, где осенью прошлого года стартовал муниципальный проект "Жить в Волово". Желающим переехать в райцентр на постоянное место жительства власти района предложили 40 земельных участков с коммуникациями площадью 1,5 тысячи квадратных метров и земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства площадью один гектар.
Как отметил Артамонов
, желающие нашлись быстро. Условия контракта, заключенного между руководством района и новоприбывшими селянами были максимально простыми, никаких особых документов не требовалось. Землю оформили в аренду на двадцать лет с символической ежегодной арендной платой одна тысяча рублей.
"В настоящее время район активно развивается, для людей создаются все условия для комфортной жизни. Водоснабжение есть, планируем строительство еще двух скважин и одного водопровода. Много сделано в сфере спорта и образования. Построили физкультурный комплекс, по просьбам жителей создали площадку IT-bit, купили три автобуса, чтобы возить детей в школу", - уточнил Артамонов.
Кроме этого, губернатор поставил задачу перед районными властями активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, в связи с этим весной планируется выделить еще одну улицу в райцентре под проект "Жить в Волово".