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На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части - РИА Новости, 10.01.2023
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На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части
На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части - РИА Новости, 10.01.2023
На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части
Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:17
2023-01-10T17:28
общество
россия
крымский мост
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Причем справились почти на два часа быстрее, чем планировали. При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Как отметил вице-премьер, использовался метод поперечной надвижки, который позволил выполнить работы в максимально короткий срок. "Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены", - отметил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
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общество, россия, крымский мост
Общество, Россия, Крымский мост
17:17 10.01.2023 (обновлено: 17:28 10.01.2023)
 
На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части

Хуснуллин: завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Строители завершили установку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Причем справились почти на два часа быстрее, чем планировали. При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Как отметил вице-премьер, использовался метод поперечной надвижки, который позволил выполнить работы в максимально короткий срок. "Планируем, что уже все четыре пролета будут установлены и можно будет приступить к укладке асфальта. В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены", - отметил он.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
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