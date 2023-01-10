https://ria.ru/20230110/most-1843893689.html
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 10.01.2023
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:15
2023-01-10T14:15
2023-01-10T18:40
россия
крымский мост
республика крым
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.В ночь на вторник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00 мск."Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крымский мост, республика крым, общество
Россия, Крымский мост, Республика Крым, Общество
14:15 10.01.2023 (обновлено: 18:40 10.01.2023)
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонта