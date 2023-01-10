https://ria.ru/20230110/most-1843893689.html

На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 10.01.2023

На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:15

2023-01-10T14:15

2023-01-10T18:40

россия

крымский мост

республика крым

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.В ночь на вторник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00 мск."Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, крымский мост, республика крым, общество