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На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль - РИА Новости, 10.01.2023
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На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль - РИА Новости, 10.01.2023
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич", один из них мэр подарил на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:36
2023-01-10T14:36
общество
жилье
сергей собянин
москва
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россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич", один из них мэр подарил на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по программе реновации. "Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы... мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже 2-тысячный автомобиль", - сказал Собянин во время общения с семьей пенсионерки, ставшей 100-тысячным москвичом, переехавшим по программе реновация. Мэр Москвы поздравил семью с новосельем и подарил им новую машину.
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общество, жилье, сергей собянин, москва, авто, россия
Общество, Жилье, Сергей Собянин, Москва, Авто, Россия
14:36 10.01.2023
 
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Автомобиль Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич", один из них мэр подарил на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по программе реновации.
"Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы... мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже 2-тысячный автомобиль", - сказал Собянин во время общения с семьей пенсионерки, ставшей 100-тысячным москвичом, переехавшим по программе реновация.
Мэр Москвы поздравил семью с новосельем и подарил им новую машину.
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