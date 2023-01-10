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На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль - РИА Новости, 10.01.2023
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич", один из них мэр подарил на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:36
2023-01-10T14:36
2023-01-10T14:36
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич", один из них мэр подарил на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по программе реновации. "Мы восстанавливаем нашу промышленность, которую бросили иностранцы... мы оставили коллектив, возобновили работу этого коллектива, выпустили уже 2-тысячный автомобиль", - сказал Собянин во время общения с семьей пенсионерки, ставшей 100-тысячным москвичом, переехавшим по программе реновация. Мэр Москвы поздравил семью с новосельем и подарил им новую машину.
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общество, жилье, сергей собянин, москва, авто, россия
Общество, Жилье, Сергей Собянин, Москва, Авто, Россия
На заводе "Москвич" выпустили двухтысячный автомобиль
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске двухтысячного автомобиля "Москвич"