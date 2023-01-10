https://ria.ru/20230110/morozy-1843799343.html
В якутском селе температура воздуха опустилась до минус 61 градуса
В якутском селе температура воздуха опустилась до минус 61 градуса - РИА Новости, 10.01.2023
В якутском селе температура воздуха опустилась до минус 61 градуса
Температура воздуха в селе Жилинда Якутии во вторник опустилась до минус 61 градуса, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T07:25
2023-01-10T07:25
2023-01-10T07:58
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ЯКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Температура воздуха в селе Жилинда Якутии во вторник опустилась до минус 61 градуса, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии. По данным метеорологов, на территорию республики пришли крещенские морозы. В девяти районах установилась температура атмосферного воздуха минус 45 и ниже. На северо-западе, северо-востоке Якутии ночная температура достигает минус 50 градусов. "В селе Жилинда Оленекского района Якутии днем минус 61 градус, давление 757 мм ртутного столба, без ветра", - следует из карты погоды. В столице республики, в Якутске, - минус 42 градуса мороза. По информации городской администрации, для обучающихся с 1-8 классы объявлен актированный день, занятия проводятся в дистанционном формате. Днем ранее сообщалось о том, что в Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45.
https://ria.ru/20230108/moroz-1843442340.html
https://ria.ru/20230109/ustyug-1843701661.html
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якутск, общество, оймякон
Якутск, Общество, Оймякон
07:25 10.01.2023 (обновлено: 07:58 10.01.2023)
В якутском селе температура воздуха опустилась до минус 61 градуса
В якутском селе Жилинда температура воздуха опустилась до минус 61 градуса