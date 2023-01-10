Рейтинг@Mail.ru
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/morozy-1843792847.html
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов - РИА Новости, 10.01.2023
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов
Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:55
2023-01-10T02:55
внии гочс
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843268155_0:177:3009:1870_1920x0_80_0_0_9f039f7684e7f044790a6ad5996128b2.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах и вызвать инциденты на железнодорожном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке специалистов института, из-за установившейся аномально холодной погоды повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов, где в отдельных субъектах установились среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих регионах, кроме того, существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, а также в результате деформации железнодорожного полотна.
https://radiosputnik.ria.ru/20230107/1843362835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843268155_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_b65905c32f06acb56d8d02a2adec0a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внии гочс, жкх
ВНИИ ГОЧС, ЖКХ
02:55 10.01.2023
 
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов

ВНИИ ГОЧС: в четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за сильных морозов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЖенщина, укутанная в шарф
Женщина, укутанная в шарф - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Женщина, укутанная в шарф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах и вызвать инциденты на железнодорожном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По оценке специалистов института, из-за установившейся аномально холодной погоды повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов, где в отдельных субъектах установились среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Как защищаться от мороза? - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 12:04Большим о маленьких
Как защищаться от мороза?
Отмечается, что в этих регионах, кроме того, существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, а также в результате деформации железнодорожного полотна.
 
ВНИИ ГОЧСЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала