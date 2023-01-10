https://ria.ru/20230110/morozy-1843792847.html
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов - РИА Новости, 10.01.2023
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов
Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T02:55
2023-01-10T02:55
2023-01-10T02:55
внии гочс
жкх
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах и вызвать инциденты на железнодорожном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке специалистов института, из-за установившейся аномально холодной погоды повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов, где в отдельных субъектах установились среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих регионах, кроме того, существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, а также в результате деформации железнодорожного полотна.
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внии гочс, жкх
В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов
ВНИИ ГОЧС: в четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за сильных морозов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах и вызвать инциденты на железнодорожном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По оценке специалистов института, из-за установившейся аномально холодной погоды повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов, где в отдельных субъектах установились среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС
.
Отмечается, что в этих регионах, кроме того, существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, а также в результате деформации железнодорожного полотна.