https://ria.ru/20230110/morozy-1843792847.html

В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов

В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов - РИА Новости, 10.01.2023

В четырех округах России возможны аварии на объектах ЖКХ из-за морозов

Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T02:55

2023-01-10T02:55

2023-01-10T02:55

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Установившиеся аномальные морозы могут привести на этой неделе к авариям на объектах ЖКХ в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах и вызвать инциденты на железнодорожном транспорте, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке специалистов института, из-за установившейся аномально холодной погоды повышаются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на большей части Центрального, Приволжского, юга Северо-Западного и Уральского федеральных округов, где в отдельных субъектах установились среднесуточные температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих регионах, кроме того, существует вероятность возникновения инцидентов на железнодорожном транспорте из-за перемерзания узлов и агрегатов подвижных составов, а также в результате деформации железнодорожного полотна.

https://radiosputnik.ria.ru/20230107/1843362835.html

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