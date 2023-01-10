https://ria.ru/20230110/molodezh-1843839125.html

Молодежь должна вдохновляться идеями созидания, считает Патрушев

Молодежь должна вдохновляться идеями созидания, считает Патрушев - РИА Новости, 10.01.2023

Молодежь должна вдохновляться идеями созидания, считает Патрушев

Российская молодежь должна вдохновляться идеями созидательного труда на благо родины, а не просиживать в офисах западных корпораций, надо возродить настоящий... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:28

2023-01-10T11:28

2023-01-10T11:28

общество

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская молодежь должна вдохновляться идеями созидательного труда на благо родины, а не просиживать в офисах западных корпораций, надо возродить настоящий культ труженика, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "России важна финансовая независимость, а также технологический суверенитет. У нас с избытком хватает своих ломоносовых и кулибиных. Проблема в том, чтобы их вовремя заметить", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Следует не просто развивать науку и образование, а возродить настоящий культ ученого, инженера, труженика. Молодое поколение должно вдохновляться идеями созидательного труда на благо нашей Родины, а не просиживаться в офисах западных корпораций", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221222/molodezh-1840670978.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, николай патрушев, россия