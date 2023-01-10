Молодежь должна вдохновляться идеями созидания, считает Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев призвал молодежь вдохновляться идеями созидания на благо родины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская молодежь должна вдохновляться идеями созидательного труда на благо родины, а не просиживать в офисах западных корпораций, надо возродить настоящий культ труженика, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"России важна финансовая независимость, а также технологический суверенитет. У нас с избытком хватает своих ломоносовых и кулибиных. Проблема в том, чтобы их вовремя заметить", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
"Следует не просто развивать науку и образование, а возродить настоящий культ ученого, инженера, труженика. Молодое поколение должно вдохновляться идеями созидательного труда на благо нашей Родины, а не просиживаться в офисах западных корпораций", - подчеркнул он.
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