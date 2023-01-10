https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843950841.html

Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе

Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 10.01.2023

Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе

Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине, заявил во вторник глава государственного предприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:01

2023-01-10T17:01

2023-01-10T17:01

экономика

молдавия

украина

кишинев

европейский банк реконструкции и развития

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине, заявил во вторник глава государственного предприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. "На конец декабря у Молдавии было около 250 миллионов кубометров газа в резервах на Украине. Именно с Украины правобережная часть Молдавии сейчас импортирует газ, который мы приобрели у европейских трейдеров. Он куплен исключительно на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития", - сказал Бынзарь в интервью онлайн-каналу Rlive. Молдавия в июле прошлого года заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит подразумевает два транша - 100 и 200 миллионов евро. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок. В октябре правительство сообщило, что Молдавия использовала первый транш в 100 миллионов евро, было закуплено 101,2 миллиона кубометров газа. В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ".

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839501806.html

https://ria.ru/20230109/gaz-1843678672.html

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украина

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, молдавия, украина, кишинев, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз