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Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 10.01.2023
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Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе
Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 10.01.2023
Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе
Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине, заявил во вторник глава государственного предприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:01
2023-01-10T17:01
экономика
молдавия
украина
кишинев
европейский банк реконструкции и развития
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине, заявил во вторник глава государственного предприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. "На конец декабря у Молдавии было около 250 миллионов кубометров газа в резервах на Украине. Именно с Украины правобережная часть Молдавии сейчас импортирует газ, который мы приобрели у европейских трейдеров. Он куплен исключительно на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития", - сказал Бынзарь в интервью онлайн-каналу Rlive. Молдавия в июле прошлого года заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит подразумевает два транша - 100 и 200 миллионов евро. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок. В октябре правительство сообщило, что Молдавия использовала первый транш в 100 миллионов евро, было закуплено 101,2 миллиона кубометров газа. В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ".
https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839501806.html
https://ria.ru/20230109/gaz-1843678672.html
молдавия
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60
экономика, молдавия, украина, кишинев, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Украина, Кишинев, Европейский банк реконструкции и развития, Молдовагаз
17:01 10.01.2023
 
Молдавия использует запасы газа, хранящегося на Украине, заявили в Кишиневе

Глава "Энергоком" Бынзарь: Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине, заявил во вторник глава государственного предприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 10:33
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
"На конец декабря у Молдавии было около 250 миллионов кубометров газа в резервах на Украине. Именно с Украины правобережная часть Молдавии сейчас импортирует газ, который мы приобрели у европейских трейдеров. Он куплен исключительно на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития", - сказал Бынзарь в интервью онлайн-каналу Rlive.
Молдавия в июле прошлого года заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит подразумевает два транша - 100 и 200 миллионов евро. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок. В октябре правительство сообщило, что Молдавия использовала первый транш в 100 миллионов евро, было закуплено 101,2 миллиона кубометров газа.
В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ".
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:13
В Молдавии оппозиция призвала власти обосновать высокие цены на газ
 
ЭкономикаМолдавияУкраинаКишиневЕвропейский банк реконструкции и развитияМолдовагаз
 
 
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