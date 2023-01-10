https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843867040.html
На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП
На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП - РИА Новости, 10.01.2023
На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП
В Молдавии пять контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной во вторник приостановили работу, говорится в совместном заявлении таможенной службы и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:36
2023-01-10T12:36
2023-01-10T12:36
в мире
украина
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_4302585d06f86d5219e258a6126d4f63.jpg
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. В Молдавии пять контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной во вторник приостановили работу, говорится в совместном заявлении таможенной службы и пограничной полиции республики. "Сообщаем о приостановке работы трех пунктов пропуска на молдавско-украинском участке из-за технических проблем в базах данных, а также в связи с отсутствием электроэнергии с украинской стороны", - говорится в заявлении ведомств. Отмечается, что речь идет о КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки". Водителей просят выбирать альтернативные маршруты или вообще воздержаться от поездок на Украину. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.
https://ria.ru/20230110/limity-1843855287.html
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_655:349:2918:2047_1920x0_80_0_0_19a3c32865b54329c0363e9dc1c66c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП
На границе Украины и Молдавии приостановили работу пять КПП из-за проблем с электричеством
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. В Молдавии пять контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной во вторник приостановили работу, говорится в совместном заявлении таможенной службы и пограничной полиции республики.
"Сообщаем о приостановке работы трех пунктов пропуска на молдавско-украинском участке из-за технических проблем в базах данных, а также в связи с отсутствием электроэнергии с украинской стороны", - говорится в заявлении ведомств.
Отмечается, что речь идет о КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки".
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты или вообще воздержаться от поездок на Украину
.
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.