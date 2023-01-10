https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843867040.html

На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП

На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП - РИА Новости, 10.01.2023

На молдавско-украинской границе приостановили работу пять КПП

В Молдавии пять контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной во вторник приостановили работу, говорится в совместном заявлении таможенной службы и... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:36

2023-01-10T12:36

2023-01-10T12:36

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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. В Молдавии пять контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной во вторник приостановили работу, говорится в совместном заявлении таможенной службы и пограничной полиции республики. "Сообщаем о приостановке работы трех пунктов пропуска на молдавско-украинском участке из-за технических проблем в базах данных, а также в связи с отсутствием электроэнергии с украинской стороны", - говорится в заявлении ведомств. Отмечается, что речь идет о КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки". Водителей просят выбирать альтернативные маршруты или вообще воздержаться от поездок на Украину. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, молдавия