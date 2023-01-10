https://ria.ru/20230110/model-1843954596.html

В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих

В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 10.01.2023

В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих

Головинский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении татуированной модели Полины Моругиной - её будут судить за оскорбление чувств верующих после публикации... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:17

2023-01-10T17:17

2023-01-10T18:57

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении татуированной модели Полины Моругиной - её будут судить за оскорбление чувств верующих после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщил РИА Новости в суде. “Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена”, - рассказал собеседник агентства. Фото было сделано в конце августа 2021 года и тогда же размещено в социальных сетях девушки. Позднее она удалила свои аккаунты на нескольких площадках. За “публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих” девушке грозит как штраф, так и до года лишения свободы. Полина Моругина известна в интернете как "Полина Фейс" (под таким псевдонимом публикуются видео с ее участием на YouTube). Тело и лицо девушки покрыты татуировками. Периодически модель появляется на стримах с другими блогерами.

https://ria.ru/20221226/bloger-1841373004.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, происшествия, религия