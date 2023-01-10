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В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 10.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230110/model-1843954596.html
В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих
В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 10.01.2023
В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих
Головинский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении татуированной модели Полины Моругиной - её будут судить за оскорбление чувств верующих после публикации... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:17
2023-01-10T18:57
религия
москва
россия
происшествия
религия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении татуированной модели Полины Моругиной - её будут судить за оскорбление чувств верующих после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщил РИА Новости в суде. “Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена”, - рассказал собеседник агентства. Фото было сделано в конце августа 2021 года и тогда же размещено в социальных сетях девушки. Позднее она удалила свои аккаунты на нескольких площадках. За “публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих” девушке грозит как штраф, так и до года лишения свободы. Полина Моругина известна в интернете как "Полина Фейс" (под таким псевдонимом публикуются видео с ее участием на YouTube). Тело и лицо девушки покрыты татуировками. Периодически модель появляется на стримах с другими блогерами.
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Религия, Москва, Россия, Происшествия, Религия
17:17 10.01.2023 (обновлено: 18:57 10.01.2023)
 
В Москве будут судить модель за оскорбление чувств верующих

Модель Полину Фейс будут судить за оскорбление чувств верующих из-за фото у храма в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы зарегистрировал дело в отношении татуированной модели Полины Моругиной - её будут судить за оскорбление чувств верующих после публикации фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, сообщил РИА Новости в суде.
“Дело зарегистрировано 9 января, дата его рассмотрения пока не назначена”, - рассказал собеседник агентства.
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Фото было сделано в конце августа 2021 года и тогда же размещено в социальных сетях девушки. Позднее она удалила свои аккаунты на нескольких площадках. За “публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих” девушке грозит как штраф, так и до года лишения свободы.
Полина Моругина известна в интернете как "Полина Фейс" (под таким псевдонимом публикуются видео с ее участием на YouTube). Тело и лицо девушки покрыты татуировками. Периодически модель появляется на стримах с другими блогерами.
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