https://ria.ru/20230110/mladenets-1843846895.html

В Минздраве Башкирии объяснили причину гибели младенца

В Минздраве Башкирии объяснили причину гибели младенца - РИА Новости, 10.01.2023

В Минздраве Башкирии объяснили причину гибели младенца

Стерлитамакские врачи только в реанимации выявили у 4-месячного ребенка диафрагмальную грыжу с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:49

2023-01-10T11:49

2023-01-10T11:49

происшествия

стерлитамак

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 10 янв – РИА Новости. Стерлитамакские врачи только в реанимации выявили у 4-месячного ребенка диафрагмальную грыжу с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, объяснили РИА Новости в минздраве Башкирии причину гибели младенца, которого дважды отказывались госпитализировать, считая, что нет показаний. Ранее по поручению председателя СК башкирский следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Сообщалось, что в ночь на 4 января ему стало плохо, но сотрудники городской клинической больницы №1 Стерлитамака посчитали, что нет показаний к госпитализации, и отправили его домой. Днем того же дня ребенок скончался в той же больнице, куда был доставлен повторно. В минздраве Башкирии РИА Новости рассказали, что в ночь на 4 января скорая помощь привезла ребенка в приемное отделение детской хирургии больницы №1 Стерлитамака с подозрением на ущемление паховой грыжи. Из анамнеза дежурные врачи выяснили, что малыш состоит на учете у детских хирургов, которые готовили его к плановой операции. По данным минздрава региона, утром родители самостоятельно доставили ребенка в больницу. "В приемном покое ребенок был осмотрен врачами, взяты все необходимые анализы, проведены инструментальные обследования. В приемном покое состояние ребенка резко ухудшилось. Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимацию, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Все проведенные реанимационные мероприятия в течение 55 минут, к сожалению, результата не дали", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно статистике, у детей с заболеванием "ущемленная диафрагмальная грыжа" наблюдается крайне высокая летальность в связи с молниеносным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы за счет сдавления жизненно-важных органов. "Приносим родителям и близким соболезнования. По данному случаю министерство здравоохранения в настоящее время проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи", - добавили в минздраве Башкирии.

https://ria.ru/20230110/smert-1843812393.html

https://ria.ru/20230109/delo-1843785275.html

стерлитамак

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, стерлитамак, следственный комитет россии (ск рф)