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Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности - РИА Новости, 10.01.2023
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Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности - РИА Новости, 10.01.2023
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности
Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:44
2023-01-10T14:54
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Показатели неплохие. Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия и, конечно, такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства", - сказал он на заседании кабмина во вторник.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
14:44 10.01.2023 (обновлено: 14:54 10.01.2023)
 
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности

Премьер Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению макроэкономической стабильности

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Показатели неплохие. Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия и, конечно, такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства", - сказал он на заседании кабмина во вторник.
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