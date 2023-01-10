https://ria.ru/20230110/mishustin-1843903358.html

Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности

Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности - РИА Новости, 10.01.2023

Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности

Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:44

2023-01-10T14:44

2023-01-10T14:54

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Показатели неплохие. Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия и, конечно, такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства", - сказал он на заседании кабмина во вторник.

https://ria.ru/20230103/rubl-1842455110.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика