https://ria.ru/20230110/mishustin-1843903358.html
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности - РИА Новости, 10.01.2023
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности
Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:44
2023-01-10T14:44
2023-01-10T14:54
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году, чтобы все обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Показатели неплохие. Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия и, конечно, такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства", - сказал он на заседании кабмина во вторник.
https://ria.ru/20230103/rubl-1842455110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
14:44 10.01.2023 (обновлено: 14:54 10.01.2023)
Мишустин рассказал о работе по обеспечению макроэкономической стабильности
Премьер Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению макроэкономической стабильности