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Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году
Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023
Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году
Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:03
2023-01-10T11:03
2023-01-10T11:03
николай патрушев
россия
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году произойдут положительные изменения. "Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения", - добавил он.
https://ria.ru/20230109/neonatsisty-1843637131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, безопасность, совет безопасности рф
Николай Патрушев, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году
Патрушев назвал обстановку в мире исключительно сложной, но выразил надежду на улучшение