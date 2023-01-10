https://ria.ru/20230110/mir-1843828602.html

Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году

Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023

Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году

Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:03

2023-01-10T11:03

2023-01-10T11:03

николай патрушев

россия

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году произойдут положительные изменения. "Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения", - добавил он.

https://ria.ru/20230109/neonatsisty-1843637131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

николай патрушев, россия, безопасность, совет безопасности рф