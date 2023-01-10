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Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023
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Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году
Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2023
Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году
Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:03
2023-01-10T11:03
николай патрушев
россия
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году произойдут положительные изменения. "Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам". "Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения", - добавил он.
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николай патрушев, россия, безопасность, совет безопасности рф
Николай Патрушев, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
11:03 10.01.2023
 
Патрушев надеется на улучшение мировой обстановки в 2023 году

Патрушев назвал обстановку в мире исключительно сложной, но выразил надежду на улучшение

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Обстановка в мире сейчас исключительно сложная и турбулентная, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выразив надежду, что в 2023 году произойдут положительные изменения.
"Обстановка в мире исключительно сложная и имеет турбулентный характер", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".
"Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
Украинские неонацисты понесут наказание, заявил Патрушев
 
Николай ПатрушевРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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