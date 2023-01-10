https://ria.ru/20230110/mikrozaymy-1843797053.html

Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России

Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России - РИА Новости, 10.01.2023

Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России

Объем выдач займов "до зарплаты" в этом году вырастет в России на 15-20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, прокомментировали РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T06:09

2023-01-10T06:09

2023-01-10T06:36

россия

экономика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Объем выдач займов "до зарплаты" в этом году вырастет в России на 15-20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, прокомментировали РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Такой рост связан с высоким спросом на услуги МФО, отмечают они. Специалисты полагают, что в текущих экономических условиях микрозаймы - возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни. Тем не менее в 2022 году рынок МФО показывал более высокую динамику - PDL и Installment займы увеличились примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Несколько менее позитивный прогноз по 2023 году связан с законодательными ограничениями, объясняют аналитики. Так, с 1 января 2023 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. А ведь "до сих пор доля этой категории клиентов была значительно больше", заметили аналитики. Также с 1 июля 2023 года снижается с 1% до 0,8% в день максимальный размер процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более одного года, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного займа. Специалисты считают, что эти меры заставят МФО пересмотреть скоринговую политику и отказывать менее качественным заемщикам, а также могут помочь избежать излишней закредитованности населения. Но при этом есть риск того, что часть людей, лишившись доступа к легальному кредитованию, пойдет к "черным кредиторам". "Люди часто обращаются в МФО, чтобы удовлетворить самые базовые потребности. То есть они все равно будут искать, где достать деньги. И лучше, если это будет заем в хорошей компании, чья деятельность регулируется Банком России", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20221221/mikrozaymy-1840190439.html

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