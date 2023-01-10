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Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России - РИА Новости, 10.01.2023
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Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России
Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России - РИА Новости, 10.01.2023
Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России
Объем выдач займов "до зарплаты" в этом году вырастет в России на 15-20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, прокомментировали РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T06:09
2023-01-10T06:36
россия
экономика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Объем выдач займов "до зарплаты" в этом году вырастет в России на 15-20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, прокомментировали РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Такой рост связан с высоким спросом на услуги МФО, отмечают они. Специалисты полагают, что в текущих экономических условиях микрозаймы - возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни. Тем не менее в 2022 году рынок МФО показывал более высокую динамику - PDL и Installment займы увеличились примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Несколько менее позитивный прогноз по 2023 году связан с законодательными ограничениями, объясняют аналитики. Так, с 1 января 2023 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. А ведь "до сих пор доля этой категории клиентов была значительно больше", заметили аналитики. Также с 1 июля 2023 года снижается с 1% до 0,8% в день максимальный размер процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более одного года, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного займа. Специалисты считают, что эти меры заставят МФО пересмотреть скоринговую политику и отказывать менее качественным заемщикам, а также могут помочь избежать излишней закредитованности населения. Но при этом есть риск того, что часть людей, лишившись доступа к легальному кредитованию, пойдет к "черным кредиторам". "Люди часто обращаются в МФО, чтобы удовлетворить самые базовые потребности. То есть они все равно будут искать, где достать деньги. И лучше, если это будет заем в хорошей компании, чья деятельность регулируется Банком России", - заключили аналитики.
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россия, экономика
Россия, Экономика
06:09 10.01.2023 (обновлено: 06:36 10.01.2023)
 
Эксперты спрогнозировали рост объема выдачи микрозаймов в России

Webbankir: объем выдач займов "до зарплаты" в этом году вырастет в России на 15-20%

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Объем выдач займов "до зарплаты" в этом году вырастет в России на 15-20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы, прокомментировали РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.
"В 2023 году объем выдач краткосрочных PDL-займов вырастет на 15-20%. Такую же динамику продемонстрируют Installment loans (среднесрочные займы, которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев)", - считают аналитики платформы.
Такой рост связан с высоким спросом на услуги МФО, отмечают они. Специалисты полагают, что в текущих экономических условиях микрозаймы - возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни.
Тем не менее в 2022 году рынок МФО показывал более высокую динамику - PDL и Installment займы увеличились примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Несколько менее позитивный прогноз по 2023 году связан с законодательными ограничениями, объясняют аналитики.
Так, с 1 января 2023 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. А ведь "до сих пор доля этой категории клиентов была значительно больше", заметили аналитики. Также с 1 июля 2023 года снижается с 1% до 0,8% в день максимальный размер процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более одного года, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного займа.
Специалисты считают, что эти меры заставят МФО пересмотреть скоринговую политику и отказывать менее качественным заемщикам, а также могут помочь избежать излишней закредитованности населения. Но при этом есть риск того, что часть людей, лишившись доступа к легальному кредитованию, пойдет к "черным кредиторам". "Люди часто обращаются в МФО, чтобы удовлетворить самые базовые потребности. То есть они все равно будут искать, где достать деньги. И лучше, если это будет заем в хорошей компании, чья деятельность регулируется Банком России", - заключили аналитики.
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