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Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.01.2023
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Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.01.2023
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:05
никита михалков
владимир путин
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. До сих пор он остается в реанимации. "Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал Песков журналистам.
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никита михалков, владимир путин, россия, общество, дмитрий песков
Никита Михалков, Владимир Путин, Россия, Общество, Дмитрий Песков
13:05 10.01.2023
 
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления

Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Михалкова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРежиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. До сих пор он остается в реанимации.
"Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал Песков журналистам.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:35Культура
В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
 
Никита МихалковВладимир ПутинРоссияОбществоДмитрий Песков
 
 
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