https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843875773.html

Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления

Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.01.2023

Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:05

2023-01-10T13:05

никита михалков

владимир путин

россия

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763433003_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d12a9e2171049624097885930d8647cb.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. До сих пор он остается в реанимации. "Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230109/mikhalkov-1843685269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

никита михалков, владимир путин, россия, общество, дмитрий песков