https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843875773.html
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления - РИА Новости, 10.01.2023
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:05
2023-01-10T13:05
никита михалков
владимир путин
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. До сих пор он остается в реанимации. "Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230109/mikhalkov-1843685269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита михалков, владимир путин, россия, общество, дмитрий песков
Никита Михалков, Владимир Путин, Россия, Общество, Дмитрий Песков
Путин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления
Песков: Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Михалкова
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. До сих пор он остается в реанимации.
"Какая может быть реакция? Может быть только одна: естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", - сказал Песков журналистам.