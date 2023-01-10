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В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами - РИА Новости, 10.01.2023
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В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами - РИА Новости, 10.01.2023
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами
Все станции скорой медицинской помощи в Мелитополе обеспечили генераторами для их бесперебойной работы и сохранности лекарств, рассказал представитель минздрава РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:11
2023-01-10T15:12
виктор кучковой
мелитополь
запорожская область
украина
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Все станции скорой медицинской помощи в Мелитополе обеспечили генераторами для их бесперебойной работы и сохранности лекарств, рассказал представитель минздрава Запорожской области Виктор Кучковой. "Учитывая частое отключение электроэнергии, обстрелы со стороны Украины, мы понимаем, что одна из основных задач - это обеспечивать бесперебойную работу медицинских организаций", - рассказал Кучковой журналистам. По словам представителя министерства, для проведения необходимых операций и поддержания сохранности лекарственных средств, в том числе вакцин, с помощью министерства здравоохранения РФ и правительства Запорожской области в течение 2022 года министерством было закуплено 78 дизель-генераторов. "Приоритет был на станции скорой медицинской помощи - все станции, подстанции, временные пункты базирования обеспечены генераторами. Кроме того, центры первичной помощи полностью обеспечены, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), амбулатории... и лечебные учреждения, которые находятся вблизи зоны боевых соприкосновений", - сказал Кучковой. Он подчеркнул, что в 2023 году министерство продолжит работать над этой задачей, и все лечебные учреждения будут обеспечены дизель-генераторами в том объеме, в котором это необходимо. Кучковой уточнил, что сейчас все лечебные учреждения обеспечены как минимум трехдневным запасом топлива для бесперебойной работы дизель-генераторов.
https://ria.ru/20230108/melitopol-1843496338.html
https://ria.ru/20221227/melitopol-1841548652.html
мелитополь
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виктор кучковой, мелитополь, запорожская область, украина, общество
Виктор Кучковой, Мелитополь, Запорожская область, Украина, Общество
15:11 10.01.2023 (обновлено: 15:12 10.01.2023)
 
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами

В Мелитополе все станции скорой помощи обеспечили дизель-генераторами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Мелитополе
Автомобили скорой помощи в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобили скорой помощи в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Все станции скорой медицинской помощи в Мелитополе обеспечили генераторами для их бесперебойной работы и сохранности лекарств, рассказал представитель минздрава Запорожской области Виктор Кучковой.
"Учитывая частое отключение электроэнергии, обстрелы со стороны Украины, мы понимаем, что одна из основных задач - это обеспечивать бесперебойную работу медицинских организаций", - рассказал Кучковой журналистам.
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По словам представителя министерства, для проведения необходимых операций и поддержания сохранности лекарственных средств, в том числе вакцин, с помощью министерства здравоохранения РФ и правительства Запорожской области в течение 2022 года министерством было закуплено 78 дизель-генераторов.
"Приоритет был на станции скорой медицинской помощи - все станции, подстанции, временные пункты базирования обеспечены генераторами. Кроме того, центры первичной помощи полностью обеспечены, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), амбулатории... и лечебные учреждения, которые находятся вблизи зоны боевых соприкосновений", - сказал Кучковой.
Он подчеркнул, что в 2023 году министерство продолжит работать над этой задачей, и все лечебные учреждения будут обеспечены дизель-генераторами в том объеме, в котором это необходимо. Кучковой уточнил, что сейчас все лечебные учреждения обеспечены как минимум трехдневным запасом топлива для бесперебойной работы дизель-генераторов.
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Виктор КучковойМелитопольЗапорожская областьУкраинаОбщество
 
 
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