https://ria.ru/20230110/melitopol-1843911957.html
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами - РИА Новости, 10.01.2023
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами
Все станции скорой медицинской помощи в Мелитополе обеспечили генераторами для их бесперебойной работы и сохранности лекарств, рассказал представитель минздрава РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:11
2023-01-10T15:11
2023-01-10T15:12
виктор кучковой
мелитополь
запорожская область
украина
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Все станции скорой медицинской помощи в Мелитополе обеспечили генераторами для их бесперебойной работы и сохранности лекарств, рассказал представитель минздрава Запорожской области Виктор Кучковой. "Учитывая частое отключение электроэнергии, обстрелы со стороны Украины, мы понимаем, что одна из основных задач - это обеспечивать бесперебойную работу медицинских организаций", - рассказал Кучковой журналистам. По словам представителя министерства, для проведения необходимых операций и поддержания сохранности лекарственных средств, в том числе вакцин, с помощью министерства здравоохранения РФ и правительства Запорожской области в течение 2022 года министерством было закуплено 78 дизель-генераторов. "Приоритет был на станции скорой медицинской помощи - все станции, подстанции, временные пункты базирования обеспечены генераторами. Кроме того, центры первичной помощи полностью обеспечены, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), амбулатории... и лечебные учреждения, которые находятся вблизи зоны боевых соприкосновений", - сказал Кучковой. Он подчеркнул, что в 2023 году министерство продолжит работать над этой задачей, и все лечебные учреждения будут обеспечены дизель-генераторами в том объеме, в котором это необходимо. Кучковой уточнил, что сейчас все лечебные учреждения обеспечены как минимум трехдневным запасом топлива для бесперебойной работы дизель-генераторов.
https://ria.ru/20230108/melitopol-1843496338.html
https://ria.ru/20221227/melitopol-1841548652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор кучковой, мелитополь, запорожская область, украина, общество
Виктор Кучковой, Мелитополь, Запорожская область, Украина, Общество
15:11 10.01.2023 (обновлено: 15:12 10.01.2023)
В Мелитополе станции скорой помощи обеспечили генераторами
В Мелитополе все станции скорой помощи обеспечили дизель-генераторами
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Все станции скорой медицинской помощи в Мелитополе обеспечили генераторами для их бесперебойной работы и сохранности лекарств, рассказал представитель минздрава Запорожской области Виктор Кучковой.
"Учитывая частое отключение электроэнергии, обстрелы со стороны Украины
, мы понимаем, что одна из основных задач - это обеспечивать бесперебойную работу медицинских организаций", - рассказал Кучковой журналистам.
По словам представителя министерства, для проведения необходимых операций и поддержания сохранности лекарственных средств, в том числе вакцин, с помощью министерства здравоохранения РФ
и правительства Запорожской области в течение 2022 года министерством было закуплено 78 дизель-генераторов.
"Приоритет был на станции скорой медицинской помощи - все станции, подстанции, временные пункты базирования обеспечены генераторами. Кроме того, центры первичной помощи полностью обеспечены, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), амбулатории... и лечебные учреждения, которые находятся вблизи зоны боевых соприкосновений", - сказал Кучковой.
Он подчеркнул, что в 2023 году министерство продолжит работать над этой задачей, и все лечебные учреждения будут обеспечены дизель-генераторами в том объеме, в котором это необходимо. Кучковой уточнил, что сейчас все лечебные учреждения обеспечены как минимум трехдневным запасом топлива для бесперебойной работы дизель-генераторов.