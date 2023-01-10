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В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 10.01.2023
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В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 10.01.2023
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:23
2023-01-10T17:23
происшествия
мегион
жкх
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник. По информации ведомства, днем во вторник произошел прорыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина в Мегионе. Ряд жилых домов в минус 37 остались без отопления. Как уточняют местные СМИ, из-за коммунального ЧП пациентов одной из больниц Мегиона могут перевести в Нижневартовск. В мэрии отмечают, что сейчас последствия аварии устраняются, принимаются меры для восстановления теплоснабжения. "Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности... На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом", – говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, поднятые по тревоге аварийные бригады приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости камерах – "это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения". Движение транспорта по части улицы Кузьмина ограничено.
https://ria.ru/20230110/teplosnabzhenie-1843855111.html
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происшествия, мегион, жкх, россия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Мегион, ЖКХ, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
17:23 10.01.2023
 
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

В городе Мегионе в ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за прорыва на теплотрассе

© Фото : сайт Администрации МегионаПрорыв на теплотрассе в городе Мегион
Прорыв на теплотрассе в городе Мегион - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : сайт Администрации Мегиона
Прорыв на теплотрассе в городе Мегион
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник.
По информации ведомства, днем во вторник произошел прорыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина в Мегионе. Ряд жилых домов в минус 37 остались без отопления. Как уточняют местные СМИ, из-за коммунального ЧП пациентов одной из больниц Мегиона могут перевести в Нижневартовск. В мэрии отмечают, что сейчас последствия аварии устраняются, принимаются меры для восстановления теплоснабжения.
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"Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности... На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом", – говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, поднятые по тревоге аварийные бригады приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости камерах – "это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения". Движение транспорта по части улицы Кузьмина ограничено.
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