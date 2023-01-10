https://ria.ru/20230110/megion-1843957140.html

В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 10.01.2023

В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:23

2023-01-10T17:23

2023-01-10T17:23

происшествия

мегион

жкх

россия

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник. По информации ведомства, днем во вторник произошел прорыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина в Мегионе. Ряд жилых домов в минус 37 остались без отопления. Как уточняют местные СМИ, из-за коммунального ЧП пациентов одной из больниц Мегиона могут перевести в Нижневартовск. В мэрии отмечают, что сейчас последствия аварии устраняются, принимаются меры для восстановления теплоснабжения. "Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности... На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом", – говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, поднятые по тревоге аварийные бригады приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости камерах – "это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения". Движение транспорта по части улицы Кузьмина ограничено.

https://ria.ru/20230110/teplosnabzhenie-1843855111.html

https://ria.ru/20230110/svet-1843822151.html

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россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, мегион, жкх, россия, ханты-мансийский автономный округ