https://ria.ru/20230110/megion-1843957140.html
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии - РИА Новости, 10.01.2023
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:23
2023-01-10T17:23
2023-01-10T17:23
происшествия
мегион
жкх
россия
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843956816_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_8dab03fedff00783ac3b1b94394cf057.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии ввели в городе Мегионе (ХМАО), сообщает управление общественных связей городской администрации во вторник. По информации ведомства, днем во вторник произошел прорыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина в Мегионе. Ряд жилых домов в минус 37 остались без отопления. Как уточняют местные СМИ, из-за коммунального ЧП пациентов одной из больниц Мегиона могут перевести в Нижневартовск. В мэрии отмечают, что сейчас последствия аварии устраняются, принимаются меры для восстановления теплоснабжения. "Исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности... На совещании принято решение ввести режим повышенной готовности в связи с произошедшим инцидентом", – говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, поднятые по тревоге аварийные бригады приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости камерах – "это позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения". Движение транспорта по части улицы Кузьмина ограничено.
https://ria.ru/20230110/teplosnabzhenie-1843855111.html
https://ria.ru/20230110/svet-1843822151.html
мегион
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843956816_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_cb9da7d69af8be7f819c921c595ff894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мегион, жкх, россия, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Мегион, ЖКХ, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
В Мегионе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
В городе Мегионе в ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за прорыва на теплотрассе