https://ria.ru/20230110/mchs-1843795090.html

В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы

В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы - РИА Новости, 10.01.2023

В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы

Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T04:34

2023-01-10T04:34

2023-01-10T04:50

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в пути пункты обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области. Отмечается, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева. "В них автомобилисты могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования", - добавили в главке МЧС. Спасатели порекомендовали в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений "101".

https://radiosputnik.ria.ru/20230103/mchs-1842944555.html

курганская область

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курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)