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В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы
В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы - РИА Новости, 10.01.2023
В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы
Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T04:34
2023-01-10T04:34
2023-01-10T04:50
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в пути пункты обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области. Отмечается, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева. "В них автомобилисты могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования", - добавили в главке МЧС. Спасатели порекомендовали в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений "101".
https://radiosputnik.ria.ru/20230103/mchs-1842944555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:34 10.01.2023 (обновлено: 04:50 10.01.2023)
В МЧС рассказали, как водителям выжить в сильные морозы
Спасатели рекомендуют водителям пользоваться пунктами обогрева в аномальные морозы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спасатели рекомендуют водителям в аномальные морозы по возможности отказаться от дальних поездок, а если дорога все же неизбежна, то обязательно использовать в пути пункты обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области.
"Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна - соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева.
"В них автомобилисты могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования", - добавили в главке МЧС.
Спасатели порекомендовали в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений "101".