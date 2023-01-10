https://ria.ru/20230110/materi-1843954255.html

В Мордовии объявили награду за помощь в поимке матерей, бросивших детей

В Мордовии объявили награду за помощь в поимке матерей, бросивших детей - РИА Новости, 10.01.2023

В Мордовии объявили награду за помощь в поимке матерей, бросивших детей

МВД Мордовии заплатит по 250 тысяч рублей за информацию о матерях найденных на улице трех младенцев, один из которых погиб, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:15

2023-01-10T17:15

2023-01-10T17:15

происшествия

саранск

краснослободск

республика мордовия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв - РИА Новости. МВД Мордовии заплатит по 250 тысяч рублей за информацию о матерях найденных на улице трех младенцев, один из которых погиб, сообщается на сайте ведомства. Речь о двух случаях. В марте 2020 года в Саранске возле школы №10 прохожий обнаружил тело новорожденной девочки - до настоящего времени мать погибшей не установлена. А 29 октября 2022 года в городе Краснослободске на улице Литвиновской около частного дома была найдена коробка, в которой находились две новорожденные девочки. Близнецы были доставлены в больницу, сейчас с их здоровьем все в порядке. "МВД по Республике Мордовия гарантировано вознаграждение в размере по 250 тысяч рублей за помощь в раскрытии преступлений, совершенных в отношении малолетних. Полиция обращается с просьбой ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, способствующей установлению личностей матерей новорожденных. Вознаграждение будет выплачено гражданам, предоставившим достоверные сведения о лицах, совершивших преступления, после проведения их проверки в установленном законом порядке", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html

https://ria.ru/20221223/izbienie-1840780720.html

саранск

краснослободск

россия

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происшествия, саранск, краснослободск, республика мордовия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)