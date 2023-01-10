https://ria.ru/20230110/makeevka-1843995273.html
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО
Украинский войска в 20.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:01
2023-01-10T21:01
2023-01-10T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинский войска в 20.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843926187.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
21:01 10.01.2023 (обновлено: 21:03 10.01.2023)
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Макеевке 20 ракет из РСЗО