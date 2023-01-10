https://ria.ru/20230110/makeevka-1843995273.html

Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.01.2023

Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР 20 ракет из РСЗО

Украинский войска в 20.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T21:01

2023-01-10T21:01

2023-01-10T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинский войска в 20.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843926187.html

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины