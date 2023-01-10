https://ria.ru/20230110/makeevka-1843883845.html

Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально

Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально - РИА Новости, 10.01.2023

Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально

Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:33

2023-01-10T13:33

2023-01-10T13:33

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

макеевка

самарская область

россия

происшествия

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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Минобороны РФ сообщало, что в результате нанесенного Украиной 1 января удара в Макеевке (ДНР) погибли 89 российских военных. По словам губернатора Дмитрия Азарова, среди погибших и раненых есть жители Самарской области. "Списки никакие публиковаться не будут… Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", - сообщил Вдовин в комментарии, который опубликовали несколько местных СМИ, а Telegram-канал правительства региона сделал репост с этим видео. "Вся имеющаяся информация в военкоматах доводится персонально до семьи военнослужащего либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", - добавил Вдовин.

https://ria.ru/20230109/pogibshie-1843659985.html

https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html

макеевка

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий азаров, макеевка, самарская область, россия, происшествия