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Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально - РИА Новости, 10.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/makeevka-1843883845.html
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально - РИА Новости, 10.01.2023
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально
Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:33
2023-01-10T13:33
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
макеевка
самарская область
россия
происшествия
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Минобороны РФ сообщало, что в результате нанесенного Украиной 1 января удара в Макеевке (ДНР) погибли 89 российских военных. По словам губернатора Дмитрия Азарова, среди погибших и раненых есть жители Самарской области. "Списки никакие публиковаться не будут… Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", - сообщил Вдовин в комментарии, который опубликовали несколько местных СМИ, а Telegram-канал правительства региона сделал репост с этим видео. "Вся имеющаяся информация в военкоматах доводится персонально до семьи военнослужащего либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", - добавил Вдовин.
https://ria.ru/20230109/pogibshie-1843659985.html
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дмитрий азаров, макеевка, самарская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Макеевка, Самарская область, Россия, Происшествия
13:33 10.01.2023
 
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально

Список погибших в Макеевке не опубликуют из-за угрозы со стороны иностранных разведок

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.
Минобороны РФ сообщало, что в результате нанесенного Украиной 1 января удара в Макеевке (ДНР) погибли 89 российских военных. По словам губернатора Дмитрия Азарова, среди погибших и раненых есть жители Самарской области.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 14:20Специальная военная операция на Украине
В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным
"Списки никакие публиковаться не будут… Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", - сообщил Вдовин в комментарии, который опубликовали несколько местных СМИ, а Telegram-канал правительства региона сделал репост с этим видео.
"Вся имеющаяся информация в военкоматах доводится персонально до семьи военнослужащего либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", - добавил Вдовин.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий АзаровМакеевкаСамарская областьРоссияПроисшествия
 
 
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