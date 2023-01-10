https://ria.ru/20230110/makeevka-1843883845.html
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально - РИА Новости, 10.01.2023
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально
Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:33
2023-01-10T13:33
2023-01-10T13:33
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
макеевка
самарская область
россия
происшествия
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Минобороны РФ сообщало, что в результате нанесенного Украиной 1 января удара в Макеевке (ДНР) погибли 89 российских военных. По словам губернатора Дмитрия Азарова, среди погибших и раненых есть жители Самарской области. "Списки никакие публиковаться не будут… Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", - сообщил Вдовин в комментарии, который опубликовали несколько местных СМИ, а Telegram-канал правительства региона сделал репост с этим видео. "Вся имеющаяся информация в военкоматах доводится персонально до семьи военнослужащего либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", - добавил Вдовин.
https://ria.ru/20230109/pogibshie-1843659985.html
https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий азаров, макеевка, самарская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Макеевка, Самарская область, Россия, Происшествия
Данные погибших в Макеевке доводят до семей индивидуально
Список погибших в Макеевке не опубликуют из-за угрозы со стороны иностранных разведок
САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Информация о погибших в Макеевке военных доводится индивидуально до их семей, общий список публиковать не планируется, заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.
Минобороны РФ
сообщало, что в результате нанесенного Украиной
1 января удара в Макеевке (ДНР
) погибли 89 российских военных. По словам губернатора Дмитрия Азарова
, среди погибших и раненых есть жители Самарской области.
"Списки никакие публиковаться не будут… Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", - сообщил Вдовин в комментарии, который опубликовали несколько местных СМИ, а Telegram-канал правительства региона сделал репост с этим видео.
"Вся имеющаяся информация в военкоматах доводится персонально до семьи военнослужащего либо при обращении, либо по ряду военнослужащих производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", - добавил Вдовин.