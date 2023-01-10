https://ria.ru/20230110/magadan-1843798718.html

В Магаданскую область пришли пятидесятиградусные морозы

В Магаданскую область пришли пятидесятиградусные морозы - РИА Новости, 10.01.2023

В Магаданскую область пришли пятидесятиградусные морозы

Занятия в школах во многих поселках центральных районов Магаданской области во вторник отменили из-за 50-градусных морозов, сообщил РИА Новости представитель ГУ РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T07:14

2023-01-10T07:14

2023-01-10T07:22

магаданская область

россия

оймякон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

общество

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МАГАДАН, 10 янв - РИА Новости. Занятия в школах во многих поселках центральных районов Магаданской области во вторник отменили из-за 50-градусных морозов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону. "Сегодня в регионе фиксируют экстремально низкие температуры. Занятия в школах в поселке Сеймчан отменили полностью, там минус 53 градуса. В Ягодном, Дебине и Синегорье не учатся младшие классы – в этих поселках 50 градусов мороза. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожнее при выезде за пределы населённых пунктов и тщательно готовиться к дальним поездкам – утеплять автомобиль, брать с собой запас продуктов и теплые вещи", - рассказал собеседник агентства.Причина резкого понижения температуры воздуха в регионе - антициклон из Якутии, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России по Магаданской области. "Антициклон с полюса холода Оймякон принес холодные воздушные массы. В регионе похолодало сразу на 20-30 градусов. В ближайшие дни погода существенно не изменится", - рассказал собеседник агентства. Расход топлива в холодные дни на котельных региона значительно возрастает, в поселке Палатка в 80 километрах от Магадана работают сразу две котельные, сообщил РИА Новости мастер котельной поселка Палатка Анвар Ахметов. "Расход увеличивается. Около 40 тонн мазута в сутки сжигаем. Работает потому что один паровой у нас котел, и два водогрейных при сильных морозах. Еще дополнительно электрокотельную в помощь включаем, чтобы нагреть температуру", - рассказал Ахметов.

https://ria.ru/20230110/mchs-1843795090.html

магаданская область

россия

оймякон

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магаданская область, россия, оймякон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество