https://ria.ru/20230110/livan-1843873324.html
В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк
В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк - РИА Новости, 10.01.2023
В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк
Вооруженный вкладчик пытался ворваться в банк в ливанском городе Сайда, его задержали, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:58
2023-01-10T12:58
2023-01-10T12:58
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вооруженный вкладчик пытался ворваться в банк в ливанском городе Сайда, его задержали, передает ливанское агентство NNA. По сообщению агентства, во вторник утром патруль разведки ливанской армии задержал вкладчика, который пытался с применением силы ворваться в один из банков в Сайде. Отмечается, что вкладчик, являющийся военнослужащим ливанской армии, открыл огонь возле входа. МВФ в сентябре 2022 года раскритиковал власти Ливана за слишком медленную реализацию финансовых реформ и призвал к полной защите вкладчиков с небольшими депозитами. В конце сентября банки Ливана возобновили работу спустя неделю бойкота из-за участившихся нападений разъяренных вкладчиков, но клиенты теперь могут попасть в банк только по записи. Разъяренные вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили в конце сентября минимум 10 отделений банков, некоторым удалось получить суммы со своих вкладов. При этом в большинстве случаев недовольные клиенты угрожали игрушечным оружием. Ассоциация вкладчиков ранее заявила, что "началась война за возвращение вкладов". Некоторые вкладчики прибегают к мирным протестам в банках, к примеру, ранее таким образом депутат парламента смогла получить часть своего вклада. С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже "черного рынка".
https://ria.ru/20221228/bank-1841788916.html
https://ria.ru/20230101/livan-1842724974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, мвф
В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк
В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк, его задержали
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Вооруженный вкладчик пытался ворваться в банк в ливанском городе Сайда, его задержали, передает ливанское агентство NNA
.
По сообщению агентства, во вторник утром патруль разведки ливанской армии задержал вкладчика, который пытался с применением силы ворваться в один из банков в Сайде. Отмечается, что вкладчик, являющийся военнослужащим ливанской армии, открыл огонь возле входа.
МВФ
в сентябре 2022 года раскритиковал власти Ливана за слишком медленную реализацию финансовых реформ и призвал к полной защите вкладчиков с небольшими депозитами.
В конце сентября банки Ливана возобновили работу спустя неделю бойкота из-за участившихся нападений разъяренных вкладчиков, но клиенты теперь могут попасть в банк только по записи.
Разъяренные вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили в конце сентября минимум 10 отделений банков, некоторым удалось получить суммы со своих вкладов. При этом в большинстве случаев недовольные клиенты угрожали игрушечным оружием. Ассоциация вкладчиков ранее заявила, что "началась война за возвращение вкладов".
Некоторые вкладчики прибегают к мирным протестам в банках, к примеру, ранее таким образом депутат парламента смогла получить часть своего вклада.
С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже "черного рынка".