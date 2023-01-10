https://ria.ru/20230110/livan-1843873324.html

В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк

В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк - РИА Новости, 10.01.2023

В Ливане вооруженный вкладчик попытался ворваться в банк

Вооруженный вкладчик пытался ворваться в банк в ливанском городе Сайда, его задержали, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:58

2023-01-10T12:58

2023-01-10T12:58

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вооруженный вкладчик пытался ворваться в банк в ливанском городе Сайда, его задержали, передает ливанское агентство NNA. По сообщению агентства, во вторник утром патруль разведки ливанской армии задержал вкладчика, который пытался с применением силы ворваться в один из банков в Сайде. Отмечается, что вкладчик, являющийся военнослужащим ливанской армии, открыл огонь возле входа. МВФ в сентябре 2022 года раскритиковал власти Ливана за слишком медленную реализацию финансовых реформ и призвал к полной защите вкладчиков с небольшими депозитами. В конце сентября банки Ливана возобновили работу спустя неделю бойкота из-за участившихся нападений разъяренных вкладчиков, но клиенты теперь могут попасть в банк только по записи. Разъяренные вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватили в конце сентября минимум 10 отделений банков, некоторым удалось получить суммы со своих вкладов. При этом в большинстве случаев недовольные клиенты угрожали игрушечным оружием. Ассоциация вкладчиков ранее заявила, что "началась война за возвращение вкладов". Некоторые вкладчики прибегают к мирным протестам в банках, к примеру, ранее таким образом депутат парламента смогла получить часть своего вклада. С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже "черного рынка".

https://ria.ru/20221228/bank-1841788916.html

https://ria.ru/20230101/livan-1842724974.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, мвф