https://ria.ru/20230110/limity-1843855287.html

В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии

В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии - РИА Новости, 10.01.2023

В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии

В Полтавской области Украины ввели ночные лимиты потребления электроэнергии, сообщили в компании "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:09

2023-01-10T12:09

2023-01-10T12:17

жкх

полтавская область

укрэнерго

украина

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Полтавской области Украины ввели ночные лимиты потребления электроэнергии, сообщили в компании "Полтаваоблэнерго". "На 10 января НЭК "Укрэнерго" довел лимиты по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 07:00 - 437 МВт и с 07:00 до 24:00 - 478 МВт", - говорится в сообщении на сайте компании. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во многих областях Украины введены аварийные отключения из-за превышения лимитов потребления.

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843854577.html

полтавская область

украина

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жкх, полтавская область, укрэнерго, украина