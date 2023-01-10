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В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии - РИА Новости, 10.01.2023
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В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии
В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии - РИА Новости, 10.01.2023
В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии
В Полтавской области Украины ввели ночные лимиты потребления электроэнергии, сообщили в компании "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:09
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жкх
полтавская область
укрэнерго
украина
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Полтавской области Украины ввели ночные лимиты потребления электроэнергии, сообщили в компании "Полтаваоблэнерго". "На 10 января НЭК "Укрэнерго" довел лимиты по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 07:00 - 437 МВт и с 07:00 до 24:00 - 478 МВт", - говорится в сообщении на сайте компании. Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во многих областях Украины введены аварийные отключения из-за превышения лимитов потребления.
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жкх, полтавская область, укрэнерго, украина
ЖКХ, Полтавская область, Укрэнерго, Украина
12:09 10.01.2023 (обновлено: 12:17 10.01.2023)
 
В Полтавской области ввели ночные лимиты потребления электроэнергии

"Полтаваоблэнерго" сообщило о введении ночных лимитов потребления электроэнергии в области

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Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Полтавской области Украины ввели ночные лимиты потребления электроэнергии, сообщили в компании "Полтаваоблэнерго".
"На 10 января НЭК "Укрэнерго" довел лимиты по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 07:00 - 437 МВт и с 07:00 до 24:00 - 478 МВт", - говорится в сообщении на сайте компании.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что во многих областях Украины введены аварийные отключения из-за превышения лимитов потребления.
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ЖКХПолтавская областьУкрэнергоУкраина
 
 
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