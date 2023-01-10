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В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 10.01.2023
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В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде
В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 10.01.2023
В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, дело возбуждено в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:10
2023-01-10T14:15
лгбт-сообщество
происшествия
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, дело возбуждено в отношении издательства "Попкорн букс". "Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс", - сообщил Хинштейн в телеграм-канале. Политик со ссылкой на ответ МВД на его запрос отметил, что дело возбуждено по административной статье 6.21 КоАП, куда ранее были внесены поправки законом о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, принятым Госдумой в декабре прошлого года. Одновременно возбуждено дело по статье 20.1 "Мелкое хулиганство". Дело возбуждено 28 декабря ОМВД "Гольяново".По словам депутата, после введения запрета на пропаганду нетрадиционных отношений издательство "продолжило продажу таких книг", а также "демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры".5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html
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лгбт-сообщество, происшествия, александр хинштейн, россия, госдума рф, книги, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ЛГБТ-сообщество, Происшествия, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Книги, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:10 10.01.2023 (обновлено: 14:15 10.01.2023)
 
В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде

В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде против "Попкорн букс"

© РИА Новости / Руслан КривобокДокументы дела в суде
Документы дела в суде - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Документы дела в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, дело возбуждено в отношении издательства "Попкорн букс".
"Стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства "Попкорн букс", - сообщил Хинштейн в телеграм-канале.
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Политик со ссылкой на ответ МВД на его запрос отметил, что дело возбуждено по административной статье 6.21 КоАП, куда ранее были внесены поправки законом о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола, принятым Госдумой в декабре прошлого года. Одновременно возбуждено дело по статье 20.1 "Мелкое хулиганство". Дело возбуждено 28 декабря ОМВД "Гольяново".
По словам депутата, после введения запрета на пропаганду нетрадиционных отношений издательство "продолжило продажу таких книг", а также "демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры".
5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.
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