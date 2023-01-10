https://ria.ru/20230110/les-1843923634.html
В Иркутске возбудили дело о контрабанде леса
В Иркутске возбудили дело о контрабанде леса - РИА Новости, 10.01.2023
В Иркутске возбудили дело о контрабанде леса
По материалам иркутской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:37
2023-01-10T15:37
2023-01-10T15:39
происшествия
иркутск
россия
евразийский экономический союз
таможенный союз
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ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. По материалам иркутской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2018 - 2019 годах жители Иркутска незаконно перевезли через таможенную границу Евразийского экономического союза 17 тысяч кубометров лесоматериалов. В качестве подтверждения законности происхождения древесины при таможенном оформлении ими были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике. Кроме этого, для легализации документов в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок была внесена фиктивная информация. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость незаконно перевезенного леса составила около 116 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221223/kontrabanda-1840706992.html
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происшествия, иркутск, россия, евразийский экономический союз, таможенный союз
Происшествия, Иркутск, Россия, Евразийский экономический союз, Таможенный союз
15:37 10.01.2023 (обновлено: 15:39 10.01.2023)
В Иркутске возбудили дело о контрабанде леса
В Иркутске возбудили уголовное дело о контрабанде леса на сумму более ста миллионов рублей