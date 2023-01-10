https://ria.ru/20230110/leopard-1843791384.html

СМИ: Франция и Польша подталкивают Германию к передаче ВСУ танков Leopard

СМИ: Франция и Польша подталкивают Германию к передаче ВСУ танков Leopard - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Франция и Польша подталкивают Германию к передаче ВСУ танков Leopard

Франция и Польша подталкивают Германию к передаче Украине танков Leopard, сообщает европейское издание газеты Politico. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T01:54

2023-01-10T01:54

2023-01-10T02:08

эммануэль макрон

сергей лавров

украина

германия

россия

нато

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Франция и Польша подталкивают Германию к передаче Украине танков Leopard, сообщает европейское издание газеты Politico. Аналогичное давление, по данным издания, оказывает Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.Как заявил газете французский чиновник, президент Франции Эммануэль Макрон, объявив об отправке Украине французских бронированных боевых машин, стремился "нарушить табу" передачи западных танков Украине, чтобы "немцы двинулись".Издание добавляет, что Украина также просила Париж об отправке танков Leclerc, и этот запрос сейчас изучают французские власти. При этом, по словам французских чиновников, эти танки уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями. Тем не менее, как отметил один из собеседников, Франция будет готова передать свои танки Leclerc союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько своих танков Leopard, чтобы восполнить пробелы.В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине немецкие танки Leopard 2. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в воскресенье не исключил возможность поставок Украине танков Leopard. При этом он отметил, что Германия всегда координирует свои действия с другими странами и будет продолжать так поступать.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщал, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". На Смоленской площади подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, становятся законной целью для России.

https://ria.ru/20230109/tanki-1843693643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/tanki-1843614607.html

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эммануэль макрон, сергей лавров, украина, германия, россия, нато