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Австралия столкнулась с дефицитом антибиотиков - РИА Новости, 10.01.2023
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Австралия столкнулась с дефицитом антибиотиков
Австралия столкнулась с дефицитом антибиотиков - РИА Новости, 10.01.2023
Австралия столкнулась с дефицитом антибиотиков
Австралийские аптеки испытывают нехватку антибиотиков по причине проблем с поставками из-за границы, заявила вице-президент гильдии фармацевтов штата Новый... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:59
2023-01-10T09:18
австралия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Австралийские аптеки испытывают нехватку антибиотиков по причине проблем с поставками из-за границы, заявила вице-президент гильдии фармацевтов штата Новый Южный Уэльс Адель Тахан в эфире телеканала ABC News. "Австралия не производит многие лекарственные средства у себя", — сказала она, добавив, что 90 процентов поступает из-за границы. По словам фармацевта, в стране наблюдает нехватка значительного количества антибиотиков, ситуация в ближайшем будущем не изменится. "Мы полагаемся на мировые поставки, и, к сожалению, ситуация сейчас такая, что мы ждем, когда антибиотики станут доступны", — подчеркнула Тахан. Помимо логистических причин в проблемах поставок, эксперт отметила снижение цен на лекарства в стране как фактор, уменьшающий привлекательность австралийского фармацевтического рынка для поставщиков. "Это делает нас последней страной, куда могут прийти лекарства", — подчеркнула Тахан, сравнивая австралийский рынок с американским, который больше по объему и устанавливает более высокую цену на препараты. Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ писала, что некоторые американские и европейские фармацевты сообщают о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, таких как парацетамол, из-за повышения спроса на них при зимней волне заболеваний. Кроме того, в мире наблюдается нехватка антибиотиков, в частности, пенициллина и амоксициллина. По словам экспертов в области здравоохранения, во время пандемии снижение спроса на антибиотики в сочетании с серьезной нагрузкой на цепочки поставок заставило производителей медикаментов сократить объемы производства. Но так как многие страны переживают "первую зиму без ограничений за два года", трудности с поставками и нормативные требования не позволяют фармацевтическим компаниям увеличить объемы производства. Издание отмечает, что нарушение логистических цепочек, в частности, затрудняет поставки компонентов для изготовления антибиотиков. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний-производителей лекарств.
https://ria.ru/20221213/lekarstvo-1838269667.html
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австралия, новый южный уэльс, воз, в мире
Австралия, Новый Южный Уэльс, ВОЗ, В мире
08:59 10.01.2023 (обновлено: 09:18 10.01.2023)
 
Австралия столкнулась с дефицитом антибиотиков

Австралия столкнулась с дефицитом антибиотиков из-за проблем с поставками из-за границы

© Фото : Freepik / zinkevychМужчина принимает лекарственные препараты
Мужчина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Freepik / zinkevych
Мужчина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Австралийские аптеки испытывают нехватку антибиотиков по причине проблем с поставками из-за границы, заявила вице-президент гильдии фармацевтов штата Новый Южный Уэльс Адель Тахан в эфире телеканала ABC News.
"Австралия не производит многие лекарственные средства у себя", — сказала она, добавив, что 90 процентов поступает из-за границы.
По словам фармацевта, в стране наблюдает нехватка значительного количества антибиотиков, ситуация в ближайшем будущем не изменится.
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"Мы полагаемся на мировые поставки, и, к сожалению, ситуация сейчас такая, что мы ждем, когда антибиотики станут доступны", — подчеркнула Тахан.
Помимо логистических причин в проблемах поставок, эксперт отметила снижение цен на лекарства в стране как фактор, уменьшающий привлекательность австралийского фармацевтического рынка для поставщиков.
"Это делает нас последней страной, куда могут прийти лекарства", — подчеркнула Тахан, сравнивая австралийский рынок с американским, который больше по объему и устанавливает более высокую цену на препараты.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на ВОЗ писала, что некоторые американские и европейские фармацевты сообщают о дефиците распространенных обезболивающих препаратов, таких как парацетамол, из-за повышения спроса на них при зимней волне заболеваний. Кроме того, в мире наблюдается нехватка антибиотиков, в частности, пенициллина и амоксициллина.
По словам экспертов в области здравоохранения, во время пандемии снижение спроса на антибиотики в сочетании с серьезной нагрузкой на цепочки поставок заставило производителей медикаментов сократить объемы производства. Но так как многие страны переживают "первую зиму без ограничений за два года", трудности с поставками и нормативные требования не позволяют фармацевтическим компаниям увеличить объемы производства. Издание отмечает, что нарушение логистических цепочек, в частности, затрудняет поставки компонентов для изготовления антибиотиков. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний-производителей лекарств.
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