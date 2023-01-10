https://ria.ru/20230110/ldpr-1843787027.html

В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.01.2023

В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T00:07

2023-01-10T00:07

2023-01-10T00:07

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст проекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту. Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.

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ярослав нилов, лдпр, госдума рф