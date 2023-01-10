https://ria.ru/20230110/ldpr-1843787027.html
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.01.2023
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:07
2023-01-10T00:07
2023-01-10T00:07
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_0:127:2724:1659_1920x0_80_0_0_b16f0038a6eb8743732f1d78b6a278f4.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст проекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту. Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220816/vyplaty-1810066800.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_172:0:2552:1785_1920x0_80_0_0_3bd02ff433ac6aa54b55f250b7f84962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В ЛДПР предложили платить ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей ежегодно
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст проекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту.
Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.