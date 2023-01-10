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В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.01.2023
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В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.01.2023
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:07
2023-01-10T00:07
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст проекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту. Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.
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ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
00:07 10.01.2023
 
В ЛДПР предложили установить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

В ЛДПР предложили платить ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей ежегодно

© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
Участники съезда партии ЛДПР . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тысяч рублей ко Дню Победы, текст проекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - указывается в тексте пояснительной записки к проекту.
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Меру поддержки предлагается распространить на участников, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны.
 
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФ
 
 
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