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Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики - РИА Новости, 10.01.2023
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Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики
Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики - РИА Новости, 10.01.2023
Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики
Министерство иностранных дел Латвии определило "разгром России" как один из приоритетов внешней политики, передает Sputnik Латвия. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:35
2023-01-10T17:57
мид латвии
латвия
россия
в мире
эдгар ринкевич
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии определило "разгром России" как один из приоритетов внешней политики, передает Sputnik Латвия. Уточняется, что это положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем."Разгром России — в интересах Латвии", — приводит агентство выдержку из документа.Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Москвой исторические счеты.Ранее в августе 2022 года парламент республики объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Москва после этого решения и призыва прекратить выдавать россиянам визы порекомендовала латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься проблемами своей страны.
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мид латвии, латвия, россия, в мире, эдгар ринкевич
МИД Латвии, Латвия, Россия, В мире, Эдгар Ринкевич
17:35 10.01.2023 (обновлено: 17:57 10.01.2023)
 
Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики

МИД Латвии назвал "разгром России" одним из приоритетов внешней политики страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии определило "разгром России" как один из приоритетов внешней политики, передает Sputnik Латвия.
Уточняется, что это положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем.
"Разгром России — в интересах Латвии", — приводит агентство выдержку из документа.
Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Москвой исторические счеты.
Ранее в августе 2022 года парламент республики объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Москва после этого решения и призыва прекратить выдавать россиянам визы порекомендовала латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься проблемами своей страны.
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