https://ria.ru/20230110/latviya-1843960819.html

Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики

Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики - РИА Новости, 10.01.2023

Латвия назвала "разгром России" одним из приоритетов внешней политики

Министерство иностранных дел Латвии определило "разгром России" как один из приоритетов внешней политики, передает Sputnik Латвия. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:35

2023-01-10T17:35

2023-01-10T17:57

мид латвии

латвия

россия

в мире

эдгар ринкевич

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии определило "разгром России" как один из приоритетов внешней политики, передает Sputnik Латвия. Уточняется, что это положение содержится в докладе о проделанной работе МИД республики, представленном главой ведомства Эдгаром Ринкевичем."Разгром России — в интересах Латвии", — приводит агентство выдержку из документа.Латвия занимает крайне русофобскую позицию во внешней политике. Например, в конце ноября депутат сейма Александр Кирштейнс объявил, что никакой русской нации якобы не существует, а русский язык "возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински". Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что власти стран Прибалтики пытаются свести с Москвой исторические счеты.Ранее в августе 2022 года парламент республики объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Москва после этого решения и призыва прекратить выдавать россиянам визы порекомендовала латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься проблемами своей страны.

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мид латвии, латвия, россия, в мире, эдгар ринкевич