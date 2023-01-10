https://ria.ru/20230110/lapy-1843957425.html
Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов
Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов - РИА Новости, 10.01.2023
Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов
Смесь соли с песком во время прогулки зимой может повредить лапы домашних питомцев, прежде всего собак, и привести к воспалению, а чтобы избежать таких... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:24
2023-01-10T17:24
2023-01-10T17:26
общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
собаки
ветеринария
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Смесь соли с песком во время прогулки зимой может повредить лапы домашних питомцев, прежде всего собак, и привести к воспалению, а чтобы избежать таких неприятностей, стоит использовать специальную защиту, например собахилы и воск, говорится в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь". "Если температура за окном выше нуля, а на тротуарах смесь из снега, грязи и реагента, лучший вариант защиты – одноразовые собахилы", - приводятся в материалах рекомендации врача Брянской ветклиники ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора Ольги Михейчиковой. Собахилы - разновидность собачьих носков: их изготавливают из эластичного и прочного материала, а подбирают по размеру лап собаки. Если животное не соглашается носить такую "обувь", рекомендуется перед прогулкой обрабатывать лапы защитными средствами. Воск - универсальное средство защиты, считает ветврач: плотный водонепроницаемый слой спасает лапы животного не только от реагентов, но и от бензина, мазута и других разлитых по земле жидкостей. После мытья лап воск не смывается, поэтому наносить его достаточно раз в два дня. При выборе защитного крема или бальзама врач рекомендует остановиться на тех, в составе которых есть воск, парафин или вазелин, но наносить такой крем или бальзам рекомендуется уже перед каждой прогулкой. В статье также есть советы по действиям в случае химического ожога. "Если у пса поочередно зависают в воздухе лапы, и он стремительно пытается добраться до дома, первое, что советуют сделать ветспециалисты, – это осмотреть поверхность подушечек лап. О химическом ожоге могут говорить болезненные ощущения у животного, отечность и локализованная (ограниченная) горячая поверхность", - пишет издание. Собаку в этом случае обязательно должен осмотреть ветеринарный врач. Иногда пес может получить травму не из-за реагентов, а от острых ледяных комочков, которые рассекают ткани подушечки, но если не лечить такие раны, они могут загноиться и привести к проблемам, вплоть до сепсиса и гибели животного, предупреждает эксперт.
https://ria.ru/20221211/opasnosti-1837804362.html
https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), собаки, ветеринария
Общество, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Собаки, Ветеринария
17:24 10.01.2023 (обновлено: 17:26 10.01.2023)
Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов
"Ветеринария и жизнь": собахилы и воск защитят лапы домашних питомцев от зимних реагентов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Смесь соли с песком во время прогулки зимой может повредить лапы домашних питомцев, прежде всего собак, и привести к воспалению, а чтобы избежать таких неприятностей, стоит использовать специальную защиту, например собахилы и воск, говорится в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь"
.
"Во время зимней прогулки смесь соли с песком проникает животному между пальцами лап, царапает подушечки, из-за чего появляются мелкие трещинки, которые приводят к воспалительным процессам", - пишет издание. А если улицы обработаны химсоставами, например хлоридами магния, кальция или натрия, реагенты могут проникнуть в поврежденные подушечки лап и усугубят воспаление.
"Если температура за окном выше нуля, а на тротуарах смесь из снега, грязи и реагента, лучший вариант защиты – одноразовые собахилы", - приводятся в материалах рекомендации врача Брянской ветклиники ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора Ольги Михейчиковой.
Собахилы - разновидность собачьих носков: их изготавливают из эластичного и прочного материала, а подбирают по размеру лап собаки
. Если животное не соглашается носить такую "обувь", рекомендуется перед прогулкой обрабатывать лапы защитными средствами.
Воск - универсальное средство защиты, считает ветврач: плотный водонепроницаемый слой спасает лапы животного не только от реагентов, но и от бензина, мазута и других разлитых по земле жидкостей. После мытья лап воск не смывается, поэтому наносить его достаточно раз в два дня. При выборе защитного крема или бальзама врач рекомендует остановиться на тех, в составе которых есть воск, парафин или вазелин, но наносить такой крем или бальзам рекомендуется уже перед каждой прогулкой.
В статье также есть советы по действиям в случае химического ожога. "Если у пса поочередно зависают в воздухе лапы, и он стремительно пытается добраться до дома, первое, что советуют сделать ветспециалисты, – это осмотреть поверхность подушечек лап. О химическом ожоге могут говорить болезненные ощущения у животного, отечность и локализованная (ограниченная) горячая поверхность", - пишет издание. Собаку в этом случае обязательно должен осмотреть ветеринарный врач.
Иногда пес может получить травму не из-за реагентов, а от острых ледяных комочков, которые рассекают ткани подушечки, но если не лечить такие раны, они могут загноиться и привести к проблемам, вплоть до сепсиса и гибели животного, предупреждает эксперт.