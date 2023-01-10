https://ria.ru/20230110/lapy-1843957425.html

Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов - РИА Новости, 10.01.2023

Ветврачи рассказали, как защитить лапы собак от реагентов

Смесь соли с песком во время прогулки зимой может повредить лапы домашних питомцев, прежде всего собак, и привести к воспалению, а чтобы избежать таких... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:24

2023-01-10T17:24

2023-01-10T17:26

общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

собаки

ветеринария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838568334_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6724b990535e87fe38fedcacf4ec816c.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Смесь соли с песком во время прогулки зимой может повредить лапы домашних питомцев, прежде всего собак, и привести к воспалению, а чтобы избежать таких неприятностей, стоит использовать специальную защиту, например собахилы и воск, говорится в материалах ведомственного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь". "Если температура за окном выше нуля, а на тротуарах смесь из снега, грязи и реагента, лучший вариант защиты – одноразовые собахилы", - приводятся в материалах рекомендации врача Брянской ветклиники ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора Ольги Михейчиковой. Собахилы - разновидность собачьих носков: их изготавливают из эластичного и прочного материала, а подбирают по размеру лап собаки. Если животное не соглашается носить такую "обувь", рекомендуется перед прогулкой обрабатывать лапы защитными средствами. Воск - универсальное средство защиты, считает ветврач: плотный водонепроницаемый слой спасает лапы животного не только от реагентов, но и от бензина, мазута и других разлитых по земле жидкостей. После мытья лап воск не смывается, поэтому наносить его достаточно раз в два дня. При выборе защитного крема или бальзама врач рекомендует остановиться на тех, в составе которых есть воск, парафин или вазелин, но наносить такой крем или бальзам рекомендуется уже перед каждой прогулкой. В статье также есть советы по действиям в случае химического ожога. "Если у пса поочередно зависают в воздухе лапы, и он стремительно пытается добраться до дома, первое, что советуют сделать ветспециалисты, – это осмотреть поверхность подушечек лап. О химическом ожоге могут говорить болезненные ощущения у животного, отечность и локализованная (ограниченная) горячая поверхность", - пишет издание. Собаку в этом случае обязательно должен осмотреть ветеринарный врач. Иногда пес может получить травму не из-за реагентов, а от острых ледяных комочков, которые рассекают ткани подушечки, но если не лечить такие раны, они могут загноиться и привести к проблемам, вплоть до сепсиса и гибели животного, предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20221211/opasnosti-1837804362.html

https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), собаки, ветеринария