https://ria.ru/20230110/kursk-1843818981.html
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления - РИА Новости, 10.01.2023
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:26
2023-01-10T10:26
2023-01-10T13:01
происшествия
курск
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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба администрации города. "В Курске на улице Дейнеки, 7, произошел прорыв теплосетей. Предварительно, с 10:00 мск под отключение попадут 47 многоквартирных домов, где проживают 9,8 тысячи человек. Планируется, что ремонтные работы завершат в течение дня", — говорится в сообщении в Telegram-канале местного органа исполнительной власти.В пресс-службе областного правительства уточнили, что на место аварии выехал министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин. По прогнозам синоптиков, днем во вторник в Курске температура воздуха составит минус девять градусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курск
10:26 10.01.2023 (обновлено: 13:01 10.01.2023)
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости.
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба администрации
города.
"В Курске на улице Дейнеки, 7, произошел прорыв теплосетей. Предварительно, с 10:00 мск под отключение попадут 47 многоквартирных домов, где проживают 9,8 тысячи человек. Планируется, что ремонтные работы завершат в течение дня", — говорится в сообщении в Telegram-канале местного органа исполнительной власти.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что на место аварии выехал министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин.
По прогнозам синоптиков, днем во вторник в Курске температура воздуха составит минус девять градусов.