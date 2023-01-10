https://ria.ru/20230110/kursk-1843818981.html

Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления

Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления - РИА Новости, 10.01.2023

Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления

Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:26

2023-01-10T10:26

2023-01-10T13:01

происшествия

курск

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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба администрации города. "В Курске на улице Дейнеки, 7, произошел прорыв теплосетей. Предварительно, с 10:00 мск под отключение попадут 47 многоквартирных домов, где проживают 9,8 тысячи человек. Планируется, что ремонтные работы завершат в течение дня", — говорится в сообщении в Telegram-канале местного органа исполнительной власти.В пресс-службе областного правительства уточнили, что на место аварии выехал министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин. По прогнозам синоптиков, днем во вторник в Курске температура воздуха составит минус девять градусов.

https://ria.ru/20230109/elki-1843631727.html

курск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курск