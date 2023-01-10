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Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления - РИА Новости, 10.01.2023
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Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления - РИА Новости, 10.01.2023
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:26
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происшествия
курск
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БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба администрации города. "В Курске на улице Дейнеки, 7, произошел прорыв теплосетей. Предварительно, с 10:00 мск под отключение попадут 47 многоквартирных домов, где проживают 9,8 тысячи человек. Планируется, что ремонтные работы завершат в течение дня", — говорится в сообщении в Telegram-канале местного органа исполнительной власти.В пресс-службе областного правительства уточнили, что на место аварии выехал министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин. По прогнозам синоптиков, днем во вторник в Курске температура воздуха составит минус девять градусов.
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происшествия, курск
Происшествия, Курск
10:26 10.01.2023 (обновлено: 13:01 10.01.2023)
 
Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления

Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети

© Фото пресс-служба администрации КурскаМесто аварии на теплосети в Курске
Место аварии на теплосети в Курске
© Фото пресс-служба администрации Курска
Место аварии на теплосети в Курске
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Почти десять тысяч жителей Курска остались без отопления из-за аварии на теплосети, прорыв планируют ликвидировать в течение дня, сообщила пресс-служба администрации города.
"В Курске на улице Дейнеки, 7, произошел прорыв теплосетей. Предварительно, с 10:00 мск под отключение попадут 47 многоквартирных домов, где проживают 9,8 тысячи человек. Планируется, что ремонтные работы завершат в течение дня", — говорится в сообщении в Telegram-канале местного органа исполнительной власти.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что на место аварии выехал министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин.
По прогнозам синоптиков, днем во вторник в Курске температура воздуха составит минус девять градусов.
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