https://ria.ru/20230110/kurs-1843985568.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля - РИА Новости, 10.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля
Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:28
2023-01-10T19:28
2023-01-10T19:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
рубль
доллар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 19 копеек, до 69,8 рубля, евро вырос на 46 копеек, до 74,9 рубля, юаня - на 6 копеек, до 10,28 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, рубль, доллар, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Рубль, Доллар, Россия
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 10 января снизился до 69,8 рубля