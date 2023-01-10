Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230110/kurs-1843985568.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля - РИА Новости, 10.01.2023
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля
Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:28
2023-01-10T19:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
рубль
доллар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7e71508ebbd579b5cc7f5b27348d7bad.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 19 копеек, до 69,8 рубля, евро вырос на 46 копеек, до 74,9 рубля, юаня - на 6 копеек, до 10,28 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152817/65/1528176584_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d629f36dcebb2eb2391ed10fa73e793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, рубль, доллар, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Рубль, Доллар, Россия
19:28 10.01.2023
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 10 января снизился до 69,8 рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 19 копеек, до 69,8 рубля, евро вырос на 46 копеек, до 74,9 рубля, юаня - на 6 копеек, до 10,28 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРубльДолларРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала