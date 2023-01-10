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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля - РИА Новости, 10.01.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже снизился до 69,8 рубля

Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:28

2023-01-10T19:28

2023-01-10T19:28

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника укрепился к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар, евро и юань закрыли торги по 69,8 рубля, 74,9 рубля и 10,28 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 19 копеек, до 69,8 рубля, евро вырос на 46 копеек, до 74,9 рубля, юаня - на 6 копеек, до 10,28 рубля.

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2023

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экономика, московская биржа, рубль, доллар, россия