https://ria.ru/20230110/krizis-1843975752.html

Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет

Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет - РИА Новости, 10.01.2023

Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет

Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов",... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:34

2023-01-10T18:34

2023-01-10T18:34

экономика

испания

цены на нефть

el mundo

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МАДРИД, 10 янв - РИА Новости. Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов", сказал во вторник этот американский экономист в интервью газете El Mundo. "Мы движемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков как государственных, так и частных, сдержанных или расточительных. В течение десятилетия мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов", - сказал он. Рубини отметил, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост. "Одним из факторов является инфляция: ее легко снизить с 10% до 5%, но снизить с 5% до 2% гораздо сложнее. Кроме того, долг в системе усиливает экономический спад и повышает риск дефолтов и финансового стресса", - объясняет экономист. Помимо самого крупного долгового кризиса, который Рубини называет мегаугрозой, он также выделяет значимость будущего демографического коллапса, возможной климатической катастрофы, влияния искусственного интеллекта и проблемы нормализации мировых пандемий. По его словам, нынешнее поколение переживет конец эпохи роста, а завтрашний день станет временем хаоса и хронической нестабильности. Что касается Испании, то, по его словам, она, как и большинство европейских стран, обременена большими государственными и частными долгами. "Государственные органы имеют задолженность, и, как и во многих странах, также наблюдается рост задолженности компаний и теневого банкинга (нерегулируемые организации, которые предоставляют кредиты, не являясь частью традиционного банковского сектора)", - считает Рубини. К тому же он обратил внимание на то, что в Испании остро стоит проблема старения населения. По этой причине в скором времени потребуется проведение тщательной реформы пенсионной системы. В сентябре 2022 года государственный долг королевства побил новый исторический рекорд, превысив 1,5 триллиона евро, составив 116% от ВВП.

https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html

https://ria.ru/20220617/krizis-1796283749.html

https://ria.ru/20220720/golod-1803602252.html

https://ria.ru/20220723/orban-1804502184.html

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экономика, испания, цены на нефть, el mundo