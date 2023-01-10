https://ria.ru/20230110/krizis-1843975752.html
Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет
Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет - РИА Новости, 10.01.2023
Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет
Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов",... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:34
2023-01-10T18:34
2023-01-10T18:34
экономика
испания
цены на нефть
el mundo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МАДРИД, 10 янв - РИА Новости. Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов", сказал во вторник этот американский экономист в интервью газете El Mundo. "Мы движемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков как государственных, так и частных, сдержанных или расточительных. В течение десятилетия мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов", - сказал он. Рубини отметил, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост. "Одним из факторов является инфляция: ее легко снизить с 10% до 5%, но снизить с 5% до 2% гораздо сложнее. Кроме того, долг в системе усиливает экономический спад и повышает риск дефолтов и финансового стресса", - объясняет экономист. Помимо самого крупного долгового кризиса, который Рубини называет мегаугрозой, он также выделяет значимость будущего демографического коллапса, возможной климатической катастрофы, влияния искусственного интеллекта и проблемы нормализации мировых пандемий. По его словам, нынешнее поколение переживет конец эпохи роста, а завтрашний день станет временем хаоса и хронической нестабильности. Что касается Испании, то, по его словам, она, как и большинство европейских стран, обременена большими государственными и частными долгами. "Государственные органы имеют задолженность, и, как и во многих странах, также наблюдается рост задолженности компаний и теневого банкинга (нерегулируемые организации, которые предоставляют кредиты, не являясь частью традиционного банковского сектора)", - считает Рубини. К тому же он обратил внимание на то, что в Испании остро стоит проблема старения населения. По этой причине в скором времени потребуется проведение тщательной реформы пенсионной системы. В сентябре 2022 года государственный долг королевства побил новый исторический рекорд, превысив 1,5 триллиона евро, составив 116% от ВВП.
https://ria.ru/20221027/krizis-1827380475.html
https://ria.ru/20220617/krizis-1796283749.html
https://ria.ru/20220720/golod-1803602252.html
https://ria.ru/20220723/orban-1804502184.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, испания, цены на нефть, el mundo
Экономика, Испания, Цены на нефть, El Mundo
Экономист предрек "мать всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет
Экономист Рубини: мир столкнется с "матерью всех долговых кризисов" в ближайшие десять лет
МАДРИД, 10 янв - РИА Новости.
Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов", сказал во вторник этот американский экономист в интервью газете El Mundo
.
"Мы движемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков как государственных, так и частных, сдержанных или расточительных. В течение десятилетия мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов", - сказал он.
Рубини отметил, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост.
"Одним из факторов является инфляция: ее легко снизить с 10% до 5%, но снизить с 5% до 2% гораздо сложнее. Кроме того, долг в системе усиливает экономический спад и повышает риск дефолтов и финансового стресса", - объясняет экономист.
Помимо самого крупного долгового кризиса, который Рубини называет мегаугрозой, он также выделяет значимость будущего демографического коллапса, возможной климатической катастрофы, влияния искусственного интеллекта и проблемы нормализации мировых пандемий. По его словам, нынешнее поколение переживет конец эпохи роста, а завтрашний день станет временем хаоса и хронической нестабильности.
Что касается Испании
, то, по его словам, она, как и большинство европейских стран, обременена большими государственными и частными долгами.
"Государственные органы имеют задолженность, и, как и во многих странах, также наблюдается рост задолженности компаний и теневого банкинга (нерегулируемые организации, которые предоставляют кредиты, не являясь частью традиционного банковского сектора)", - считает Рубини.
К тому же он обратил внимание на то, что в Испании остро стоит проблема старения населения. По этой причине в скором времени потребуется проведение тщательной реформы пенсионной системы.
В сентябре 2022 года государственный долг королевства побил новый исторический рекорд, превысив 1,5 триллиона евро, составив 116% от ВВП.