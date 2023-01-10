https://ria.ru/20230110/kpp-1843979801.html

Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу

Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу - РИА Новости, 10.01.2023

Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу

Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:53

2023-01-10T18:53

2023-01-10T18:53

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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции. Ранее во вторник стало известно, что на границе с Украиной приостановили свою работу пять контрольно-пропускных пункта: КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки". "Все контрольно-пропускные пункты восстановили свою работу", - говорится в заявлении пограничного ведомства. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.

https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843950841.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, молдавия, граница