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Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу - РИА Новости, 10.01.2023
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Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу - РИА Новости, 10.01.2023
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу
Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:53
2023-01-10T18:53
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молдавия
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции. Ранее во вторник стало известно, что на границе с Украиной приостановили свою работу пять контрольно-пропускных пункта: КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки". "Все контрольно-пропускные пункты восстановили свою работу", - говорится в заявлении пограничного ведомства. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.
https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843950841.html
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в мире, украина, молдавия, граница
В мире, Украина, Молдавия, Граница
18:53 10.01.2023
 
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу

Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили работу

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции.
Ранее во вторник стало известно, что на границе с Украиной приостановили свою работу пять контрольно-пропускных пункта: КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки".
"Все контрольно-пропускные пункты восстановили свою работу", - говорится в заявлении пограничного ведомства.
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.
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