https://ria.ru/20230110/kpp-1843979801.html
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу - РИА Новости, 10.01.2023
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу
Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T18:53
2023-01-10T18:53
2023-01-10T18:53
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции. Ранее во вторник стало известно, что на границе с Украиной приостановили свою работу пять контрольно-пропускных пункта: КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки". "Все контрольно-пропускные пункты восстановили свою работу", - говорится в заявлении пограничного ведомства. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.
https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843950841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, граница
В мире, Украина, Молдавия, Граница
Пять КПП на границе Молдавии и Украины восстановили работу
Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили работу
КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Пять контрольно-пропускных пунктов Молдавии на границе с Украиной восстановили свою работу, говорится в заявлении пресс-службы пограничной полиции.
Ранее во вторник стало известно, что на границе с Украиной приостановили свою работу пять контрольно-пропускных пункта: КПП "Сэиць – Лесное", "Клокушна – Сокиряны", "Тудора – Староказачье", "Вулканешты – Виноградовка", "Мирное – Табаки".
"Все контрольно-пропускные пункты восстановили свою работу", - говорится в заявлении пограничного ведомства.
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны.